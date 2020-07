Al rescate de las empresas

La semana pasada terminó el que las propias autoridades económicas del país llamaron el ‘peor trimestre de la historia’ económica.



Si bien es cierto que en abril y parte de mayo la mayoría de indicadores de la economía colombiana tocaron fondo, sería errado cantar victoria y pensar que lo peor pasó.



Este llamado de advertencia cobija tanto al número de contagios y fallecidos, que superaron ayer los 120 mil casos y los 4.200 respectivamente, como a la actividad productiva.



En materia sanitaria es todavía incierto el camino que el país transitará. Si bien las distintas regiones llegarán en distintos momentos a sus picos de contagios, ya no es claro que a punta de autocuidado, protocolos sanitarios y confinamiento parcial los colombianos podrían evitar contagiarse.



De hecho, en la más reciente encuesta Gallup de junio el 64 por ciento cree que “lo peor está por venir” y solo el 9 por ciento que la pandemia del coronavirus está “controlada”. Casi el 60 por ciento considera que es muy probable y probable que termine contagiado.



Es decir, aunque la disyuntiva entre salud y economía sea falsa, no se pueden desconocer los lazos comunicantes entre una población con temor a salir e insegura de las medidas, y la necesaria dinámica de los sectores productivos, necesaria para cualquier reactivación.



La apuesta del Gobierno Nacional a la doble estrategia de flexibilizar el confinamiento y de reabrir la economía ya cerró una primera etapa de establecer los parámetros para reanudar operaciones.



De acuerdo a las cifras del Ministerio de Comercio, más de 238 mil empresas de manufactura, servicios y comercio han pedido autorización y más de 209 mil tiene ya permiso para operar. El 98 por ciento de las firmas autorizadas son de tamaño mediano y pequeño.



En simultánea con este proceso, el Gobierno Nacional ha lanzado programas de subsidios para pagos de nómina y de primas de servicios, cuya primera fase cubrió casi 100 mil empresas con 850 mil millones de pesos.



El proceso de reapertura de los meses de mayo y junio ha generado las primeras señales de reactivación de la economía. Desde el mejoramiento de los índices de confianza hasta el incremento en la demanda de energía, pasando por un número menor de empleos destruidos, la flexibilización del confinamiento ha despertado la actividad económica del letargo.



Sin embargo, a la munición del Gobierno Nacional para hogares, empresas y población vulnerable le quedarían alrededor de 10 billones de pesos en total. Al acierto de enfocarse en mejorar la liquidez de las empresas y proteger al empleo debe sumarse un detallado plan para la recuperación, por ejemplo vía sectores de alta generación de empleo como la construcción o la infraestructura.



Los márgenes de maniobra fiscal del Gobierno Nacional siguen siendo limitados, a pesar del déficit del 8,2 por ciento para 2020, para mantener un programa de subsidios para las compañías colombianas. De hecho, varias encuestas empresariales reflejan no solo las dificultades de las mipymes para acceder a esas ayudas, sino también un amplio bloque que ni siquiera las han solicitado.



Más pronto que tarde, la llave de estos recursos para el sector privado se cerrará y la recuperación económica y la generación de empleo, y la protección del existente, quedará en los hombros de las empresas grandes, medianas, pequeñas y micro.



Es probable que las ayudas gubernamentales en liquidez no hayan sido suficientes para evitar recortes, cierres y quiebras. Al igual que la primera agenda de reactivación de Duque, la segunda, en medio del coronavirus, debe centrarse también en las empresas, su estabilidad y el empleo.



Francisco Miranda Hamburger

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda