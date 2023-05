Alivio empresarial

Esta semana tiendas Ara anunció que bajaría los precios de más de 200 productos de consumo básico entre un 10 y un 45 por ciento hasta el próximo 30 de junio. De acuerdo a cálculos de esta cadena, un mercado con un costo de 200 mil pesos podría reducirse unos 20 mil pesos o más. Iniciativas similares se están actualmente desplegando en otros supermercados como almacenes Éxito (500 productos), Supertiendas Olímpica (400 productos) y Makro.



Esta decisión -que en el caso de Ara mereció un agradecimiento del presidente, Gustavo Petro ,en un trino de la red social Twitter- cobija categorías como víveres, carnes, frutas, verduras, papel higiénico, entre otros. Sin desconocer que esta “guerra de los descuentos” es un nuevo round en el intenso pulso que atraviesa el sector de supermercados por locales y clientes, el beneficio al bolsillo de los hogares por estas rebajas constituye un importante alivio en medio de la disparada de la inflación, jalonada precisamente por los alimentos.



La reducción en los precios por parte de estas cadenas de supermercados cuenta con un reciente antecedente en Francia. En marzo pasado el gobierno de París y los representantes de los distribuidores minoristas y las tiendas llegaron a un acuerdo para bajar sus márgenes por al menos tres meses sobre una cesta de productos, libremente escogidos por los empresarios. Al igual que en Colombia, la meta de la iniciativa es precisamente luchar contra la inflación y la carga que implica a los consumidores y sus familias.



Es una buena noticia que este tipo de medidas tomadas voluntariamente por el sector empresarial, en este caso los supermercados, lleguen a Colombia y aporten su contribución a los esfuerzos que debe desplegar los actores de la sociedad para morigerar el severo impacto de los altos precios de los productos básicos. A estas rebajas de las cadenas se deben añadir las múltiples reducciones a los intereses de las tarjetas de crédito que, en marzo pasado, anunciaron una decena de bancos en el país.



Menos intereses bancarios y menos costo en el mercado básico implican decisiones en las que el sector financiero y el de supermercados definen un curso de acción para ayudar a sus usuarios ante las altas tasas y los altos precios. Asimismo, atienden al llamado permanente del presidente Petro a que las empresas tomen decisiones que beneficien directamente a sus consumidores- el último de ellos realizado en la alocución del pasado viernes.



Contrasta estas sendas muestras de compromiso social del sector privado con el sesgo anti-empresarial que ha venido desplegando tanto el Gobierno Nacional como el mismo primer mandatario en recientes declaraciones. No sorprenden, entonces, los resultados positivos de mediciones sobre las percepciones de los colombianos sobre las empresas que reflejan porcentajes mayoritarios de confianza y respeto, así como de una buena imagen institucional. Aún no es tarde para que en el paquete de reformas -salud, pensiones y laboral- que impulsa el gobierno Petro los congresistas le recuperen al sector empresarial un rol protagónico y de aliado con el Estado y el sector público.



Aún es pronto para establecer los efectos directos en la inflación de las rebajas de estas importantes cadenas de supermercados, así como la magnitud del alivio en intereses y tarjetas de crédito de los bancos privados. Pero, más allá de los resultados finales de ambas iniciativas, el mensaje que dejan estas empresas supera los discursos, toca los bolsillos de los colombianos y abre espacios de cooperación público-privada que el Gobierno no debería desdeñar.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

​Twitter: @pachomiranda