Una revisión de la más reciente encuesta de Invamer, correspondiente a este mes de julio, conduce a una conclusión: la elección de Gustavo Petro ha generado una ola de optimismo en las cinco grandes capitales del país donde se toma la medición. Lo anterior se refleja no solo en el alto nivel de aprobación del presidente electo 64%, sino también en un quiebre de la tendencia de pesimismo en el rumbo del país -que se redujo en más de 20 puntos porcentuales a 63%-.

La victoria del Pacto Histórico en las urnas se ha traducido en un mejoramiento significativo en la proporción de ciudadanos que ven con mayor favorabilidad el futuro tanto de la nación en general como en cada una de las cinco ciudades. Incluso la mejora de la imagen del próximo mandatario alcanzó para subir la aceptación de los alcaldes de estas cinco capitales: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga.



Esta marea de optimismo sube no solo los botes de los políticos sino también de las perspectivas de los encuestados sobre algunas políticas asociadas con las posturas de izquierda, incluyendo las económicas. Por ejemplo, la percepción negativa sobre la corrupción en el país bajó diez puntos porcentuales mientras que la de la lucha contra la pobreza y la calidad de la educación, 11 y 18 puntos respectivamente. En el manejo de las relaciones internacionales, el desplome de la imagen desfavorable fue de 17 puntos.

Teniendo en cuenta que el gobierno entrante aún no se ha posesionado y no hay todavía muchos detalles sobre un abanico amplio de políticas, estas mejoras en la favorabilidad ciudadana respecto a esta gama variada de temas y sectores responden a las altas expectativas generadas por la llegada del primer gobierno nacional de izquierda. Si bien el rechazo a la mayoría de políticas se mantiene en niveles preocupantemente altos, es claro este efecto positivo de opinión liderado por el presidente electo.



Junto a la ola de optimismo a nivel nacional, urbano y temático se debe añadir que los temas económicos y de desempleo se consolidan como el “principal problema” que los encuestados consideran que enfrenta Colombia en estos momentos. El mensaje sonoro tanto de las altas expectativas sociales como de la preocupación prioritaria sobre la situación económica debe escucharse tanto en el empalme como en los ministros, designados ya y por escoger, de la nueva administración Petro.



En otras palabras, para buena parte de los colombianos el “cambio” que representa el gobierno entrante no se limita a la aprobación de drásticas reformas sectoriales sino también cubre una agenda que resuelva las angustias económicas que hoy sufren los hogares colombianos. La tentación de construir una hoja de ruta dedicada exclusivamente a los deseos reformistas, sin tener en cuenta los asuntos de la ‘mesa del comedor’ que hoy aquejan a la mayoría de ciudadanos, es alta. Además, ésta última requiere de una priorización ejecutiva de las problemáticas a atender y una urgente orientación a la ejecución eficiente, por encima de la ideología y del activismo.



En el caso del empresariado, la imagen positiva se disparó 13 puntos porcentuales y la negativa se redujo en 10 puntos, con un neto favorable de 29 puntos, el más alto en más de una década. Esta tendencia, ratifica que la opinión pública entendió el papel crucial del sector privado en la reactivación, y abre una ventana de oportunidad para que los empresarios ayuden a la sociedad a entender el valor de la libertad empresarial y la iniciativa individual así como su defensa frente a la intromisión estatal.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda