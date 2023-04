Amenazas en el corto plazo

Ayer la firma PwC Colombia publicó los resultados de su vigésimo-sexta encuesta global de presidentes de compañías, la CEO Survey, en la que fueron consultados 4.410 líderes empresariales en 105 países, incluidos 34 de origen nacional.

Dentro de los hallazgos del reporte, titulado Tendencias y Desafíos para los CEOs en 2023, está un notable pesimismo: 30 por ciento cree que sus empresas no serán económicamente viables en 10 años.



De hecho, un 94 por ciento cree que el impulso económico global disminuirá en los próximos doce meses en comparación con un 68 por ciento de sus contrapartes latinoamericanas. En el caso colombiano, esa perspectiva negativa en el crecimiento la comparten un 97 por ciento de los encuestados.



Estos son guarismos que reflejan tendencias similares en otro tipo de mediciones en los que los empresarios -y también los hogares- expresan preocupaciones y angustias sobre el futuro en el corto plazo.



No sorprende que las dos principales amenazas que afectarán a los negocios en el corto plazo de un año, según la lectura de los CEOs colombianos sean la inflación -65 por ciento local versus 40% de la medición global- y la volatilidad macroeconómica -50 por ciento en la medición local frente a 38 por ciento en la latinoamericana y 31 por ciento en la global. En otras palabras, los dirigentes empresariales colombianos están siendo afectados con mayor severidad por las variables macroeconómicas que sus contrapartes.



A lo anterior se añaden la identificación por parte de los ejecutivos nacionales de retos cruciales para la siguiente década: cambios en la regulación (82 por ciento) y transición a nuevas fuentes de energía (71 por ciento). Se ve lejana la preocupación por los temas sociales y ambientales -ESG por sus siglas en inglés- que marcaron la agenda de la relación entre los empresarios y la sociedad en la pandemia y en los años inmediatamente anteriores.



Si bien los ciudadanos colombianos sufren el choque de los altos precios al consumidor diariamente en su ‘mesa del comedor’ y en el pago de sus servicios públicos y arriendos, los impactos de la inflación en las empresas y sus estructuras de costos son menos conocidas y, por ende, poco valoradas.



No obstante, tanto la encuesta de PwC como otras mediciones han identificado la inflación como una seria amenaza de corto plazo a las actividades empresariales y a los proyectos de inversión. No es tarea sencilla transmitir de manera efectiva a la opinión pública cómo las compañías de todos los tamaños y sectores productivos experimentan los altos costos.



Los cambios regulatorios, la volatilidad macroeconómica, incluyendo las discusiones actuales de las reformas a la salud, laboral y pensional, enrarecen las perspectivas de los líderes empresariales del país para los próximos años. Y este panorama incierto se traduce en freno en las inversiones, pausa en los nuevos proyectos y un corrosivo ambiente de parálisis.



No sobra reiterar lo dicho en ocasiones anteriores: impulsar drásticas reformas en medio de la desaceleración, las altas tasas y la disparada de la inflación desataría inevitablemente consecuencias negativas sobre el aparato productivo. En especial, cuando aún no está del todo claro la magnitud del impacto combinado que tendrían los cambios que propone la administración Petro.



Este recurrente pesimismo que reflejan las cabezas de las empresas en Colombia en estas mediciones y en privado es una percepción colectiva a la que debe prestársele atención. Desdeñarla desde la narrativa anti-empresarial que promueve el Gobierno sería un craso error. Los hombros de estas empresas sostendrán la recuperación económica de los próximos años.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

