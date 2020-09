“Amigo secreto” bajo covid

A finales de junio, en su programa diario de televisión, el presidente Iván Duque alertó a los colombianos: “Vamos a tener un día del Amor y la Amistad, un Halloween y una Navidad con coronavirus”.



La intención del primer mandatario en ese momento era advertir al país la necesidad de convivir con la pandemia por mucho más tiempo que el inicialmente esperado. Duque pavimentaba así el camino para llegar a lo que hoy llamamos la “nueva normalidad”.



Tras más de cinco meses de confinamientos, más de 743 mil contagios, 23.665 fallecidos y más de 103 mil casos activos, Colombia celebra mañana ese día del Amor y la Amistad, tal como se esperaba, en plena pandemia del coronavirus y con tres semanas de reapertura casi total de la economía.



De hecho, la celebración de una fecha, con tanto peso tradicional dentro del sector comercial, constituye una prueba de fuego para esta convivencia nacional con la covid-19.



Más aún, de la manera cómo los colombianos consuman y festejen en el Día de Amor y Amistad será un interesante termómetro de avances, retos y miedos de esta “nueva normalidad”, en especial en lo relativo a las actividades comerciales y de entretenimiento.



Una encuesta de Fenalco muestra que el 75 por ciento de las personas celebrarán la fecha desde las casas con familiares o con amigos. Esta proporción no genera mayor sorpresa: a pesar de las reaperturas de restaurantes, centros comerciales y otros establecimientos, el regreso a la calle y a las compras presenciales luce mucho más lento y difícil de lo esperado.



El “factor miedo” es un aspecto que no se debe despreciar, así como las restricciones sanitarias que limitan aforos en los locales comerciales y restaurantes en el país.



Un reciente informe de la Ocde identificaba la debilidad en la confianza de los consumidores como un factor poderoso en la ralentización de la reactivación de la economía global.



Indudablemente el proceso de reapertura comercial amplía las opciones para los consumidores en comparación con los meses del confinamiento. No obstante, continúan restricciones a las actividades económicas en varias ciudades del país, incluida Bogotá.



Ayer la Cámara de Comercio de Bogotá publicó una encuesta de pulso empresarial que refleja que sólo el 22 por ciento ha visto mejoría en las ventas en estos primeros días de la reapertura.



De hecho, dentro de las alternativas que identifican los empresarios como las que generarían un mayor beneficio para la reactivación de su negocio son un mayor incentivo de la confianza de los consumidores (19 por ciento) y ampliar los días de la semana autorizados (17 por ciento).



Es momento de soltar las marras al comercio, la industria y los servicios para que, cumpliendo los protocolos de bioseguridad, la reactivación adquiera la velocidad necesaria.



Otro aspecto que pesará dentro del balance comercial del Día del Amor y la Amistad bajo coronavirus será la pérdida de ingresos que cientos de miles de hogares han tenido por la crisis del covid-19.



El 32 por ciento de los trabajadores encuestados por la Andi y el Ministerio de Trabajo reportaron la disminución de sus ingresos. Por la pandemia hay menos formales y más inactivos en el mercado laboral, mientras que los cartuchos de las empresas con las suspensiones de contratos y vacaciones se están agotando.



Si bien las reaperturas son una buena noticia para empresarios y consumidores, ya es tiempo de implementar medidas adicionales para dinamizar la demanda, proteger las empresas y los empleos y levantar las barreras que quedaron rezagadas de las cuarentenas.



El “amigo secreto” bajo covid debe dejar lecciones para ajustar el rumbo y subir la velocidad.



Francisco Miranda Hamburger

framir@portafolio.co

Twitter:@pachomiranda