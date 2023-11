Anticipar el golpe

Hace pocos días el Dane publicó su informe del mercado laboral, correspondiente al pasado mes de septiembre, que trajo tanto buenas noticias como algunas señales de preocupación.



En el noveno mes de este 2023 la tasa nacional de desempleo se ubicó en 9,3%, 1,4 puntos porcentuales inferior a la registrada en el mismo período del año pasado. Estas estadísticas se traducen en la generación de 717 mil puestos de trabajo, la mayoría en la administración pública, el transporte y las actividades artísticas y de entretenimiento.

Por esa razón, el ministerio de Hacienda y el Gobierno identifica este nivel de desempleo de un dígito como uno de los logros más destacados de su gestión económica en estos casi 15 meses de administración.



A lo anterior se debe añadir que la organización estadística calcula en 886 mil los puestos de trabajo formales que se crearon en los últimos doce meses. La tasa de informalidad para septiembre -si bien demasiado elevada 56,1%- registró 2,6 puntos porcentuales menos que igual mes de 2022.



Si se tienen en cuenta las evidentes señales de desaceleración de la economía nacional- el PIB del segundo trimestre del año marcó un 0,3 por ciento y el Índice de Seguimiento a la Economía (ISE) de agosto pasado reportó 0,23 por ciento anual-, este comportamiento de los puestos de trabajo evidencia un grado de resiliencia e invita al optimismo.



No obstante, analistas y expertos llaman a la cautela frente a esta falta de sincronización entre las dinámicas del crecimiento económico y de la creación de empleo.



En otras palabras, ¿cómo se explica que el desempleo no se haya disparado si los sectores generadores de los puestos de trabajo, como el comercio, atraviesan por un freno tan drástico que los ha devuelto a los niveles de la pandemia de covid-19? La explicación mayoritaria de esta situación apunta a un rezago entre el comportamiento del PIB y el de la tasa de desempleo.



Un reciente estudio de Corficolombiana titulado ‘El rompecabezas del PIB y del Empleo en Colombia’ incluso estima esa brecha entre uno y siete meses entre el punto más bajo del crecimiento económico y el de los ocupados. Esto es, eventualmente la desaceleración de las actividades productivas más importantes de la economía se traducirá en una caída en los puestos de trabajo.



De hecho, el reporte laboral del Dane refleja ya en la tasa nacional de desempleo desestacionalizada -es decir, la que permite comparaciones mes a mes y remueve estacionalidades- unos ligeros aumentos que preocupan.



En septiembre pasado, esta tasa desestacionalizada registró 9,5% frente a 9,3% de agosto, y para las 13 ciudades y áreas metropolitanas un 10,1%. Todo lo anterior en medio de un entorno de desaceleración en los motores del crecimiento, de una inflación que no cae tan rápido y del sostenimiento de las tasas de interés del Banrepública.



Sería torpe que, a sabiendas que el freno en la dinámica productiva se trasladará tarde que temprano en un estancamiento en la generación de puestos de trabajo, Colombia no cuente con una estrategia en curso de implementación focalizada en el crecimiento y en el empleo formal. Mientras tanto, el Gobierno sigue impulsando en el Congreso de la República un articulado de reforma laboral, sin mayor énfasis ni preocupación en estimular la creación de nuevos puestos de trabajo en la formalidad.



El Estado y la administración pública como jalonador de empleo tiene sus límites y los esfuerzos deberían concentrarse en los sectores económicos que, en el pasado reciente, se pusieron en sus hombres la recuperación de los puestos de trabajo. Hay que anticipar el golpe.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

@pachomiranda