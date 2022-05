Aprovechar más

El pasado domingo se cumplieron diez años de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos. Ayer, en medio de su gira internacional, el presidente Iván Duque formalizó con el primer ministro Boris Johnson la adopción del TLC con el Reino Unido. Mientras tanto, en medio de la campaña presidencial en el país, siguen los llamados de candidatos como Gustavo Petro y Rodolfo Hernández a la “renegociación” de esos acuerdos comerciales.

La década del TLC con EE. UU., principal socio comercial del país, reporta un positivo balance, lleno de difíciles retos para el Gobierno y los empresarios colombianos. Además de la mayor estabilidad en las reglas del intercambio bilateral se suman el aumento de un 109% en las partidas para llegar a 11.497. De acuerdo a cifras del Dane, las exportaciones no minero-energéticas, claves para la diversificación, duplicaron su participación en las ventas externas al país del norte pasando de 29% al 60%.



Desde el punto de vista sectorial el ministerio de Comercio reporta que los productos agropecuarios y alimentos, como flores, café, aguacate y limón, se han beneficiado del acuerdo. Asimismo, la industria liviana, confecciones y calzado han repuntado y aumentado su participación. Regionalmente los beneficios se han distribuido heterogéneamente: Bogotá-Cundinamarca ha participado en promedio con un 34,2%, seguida de Antioquia (21,2%) y Atlántico (8,6%).



Si bien el TLC con EE. UU. es el que genera mayor atención y debate dentro de la campaña, Colombia cuenta actualmente con 16 tratados cuyo balance, que pública el Ministerio de Comercio bajo la ley 1868 de 2017, no es tan desfavorable como se suele afirmar. Entre 2005 y 2020 las exportaciones colombianas a países con acuerdos crecieron 9,9% en valor y 17% en volumen frente al aumento general de 2,6% y 2,3% respectivamente.



A estas promesas de “renegociación”, el presidente Duque respondió ayer con dureza. “Cuando se han forjado relaciones comerciales, que traen inversión, empleo, oportunidades, romper con eso sería una estupidez sin precedentes”, afirmó el primer mandatario en Reino Unido. Cabe también añadir que el entorno comercial global está sufriendo unas transformaciones drásticas no solo por el choque de la pandemia de la covid-19 sino por la guerra rusa en Ucrania y las disrupciones en las cadenas de suministro. Por los coletazos del conflicto bélico, según la OMC, el comercio mundial caerá 1,7 puntos porcentuales en este 2022.



Que los TLCs, como el de EE. UU., cuentan con espacios grandes de mejora es algo en lo que coinciden los expertos comerciales. Aún hay muchas oportunidades para que los empresarios colombianos aprovechen más allá de las exportaciones tradicionales. Con Estados Unidos en particular existen sectores con un potencial dinámico como el comercio electrónico y su logística, las industrias livianas, otros productos agropecuarios, plástico, moda, calzado, energías renovables, salud y transformación digital. Junto a esta política comercial está también la apuesta actual al nearshoring, el establecimiento de industrias en territorios cercanos al mercado norteamericano para robustecer la confianza en la cadena de suministros.



Emprender el enredado camino diplomático de renegociar tratados comerciales ya firmados y en vigencia es claramente una alternativa menos eficiente que avanzar en los desafíos ya identificados en el aparato productivo, en la diversificación de productos, el impulso a la agroindustria y la mejora en la competitividad, entre otros factores.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda