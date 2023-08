Aprovechar más que revisar

La semana pasada, en una reunión con cafeteros, el presidente de la República Gustavo Petro aseguró que buscará renegociar el acuerdo de libre comercio (TLC) de Colombia con Estados Unidos. “Quiero anunciar públicamente que comienza su renegociación”, anticipó el primer mandatario.



Menos de dos días después, el ministro de Comercio, Germán Umaña, salió a corregir las declaraciones presidenciales en el sentido en el cual “por ahora, nosotros no estamos pidiendo ninguna renegociación”.



Para el jefe de la cartera de comercio, lo que el gobierno Petro está haciendo es un “proceso de revisión para acordar una negociación en los términos del tratado”. Además, Umaña complementó que estas revisiones no solo se están desarrollando para el TLC con Estados Unidos, sino para todos los acuerdos firmados por Colombia. Esta es una tarea que terminaría en el próximo mes de noviembre y en ese momento se tomarían las decisiones al respecto.



No debe generar mayor sorpresa que el presidente Petro tenga en la mira los TLC, en especial el acordado con Washington. Por años, los dirigentes políticos de izquierda en América Latina han responsabilizado al libre comercio y sus distintos instrumentos como responsables de la falta de competitividad del sector agricultor en la región, así como de las dificultades en el fortalecimiento de las industrias y en la baja diversificación de las exportaciones en estos países.



En estos tiempos post-pandémicos la agenda crítica contra la globalización y contra la libre circulación de mercancías, personas y servicios ha venido creciendo y ganando mucho espacio político. Los discursos de corte proteccionista, de defensa de sectores estratégicos como la tecnología y los alimentos vía leyes y aranceles y de señalamientos al fracaso social del libre comercio hoy recorren tanto los centros del poder económico global como economías emergentes similares a la colombiana.



En este entorno de discusión no sobra recordar que los 17 acuerdos comerciales- TLC y acuerdos de alcance parcial- han generado mayoritariamente beneficios tangibles no solo a los exportadores colombianos sino a la economía nacional en general. De acuerdo a cifras del Ministerio de Comercio en recientes informes de consolidación de los acuerdos comerciales, entre 2005 y 2021 las exportaciones colombianas con destino a países con TLC crecieron a un promedio anual del 10,9 por ciento en valor y un 15 por ciento en volumen, mientras las importaciones aumentaron a un 11,9 por ciento en valor y a un 12 por ciento en volumen.



El “margen extensivo”, es decir, los nuevos productos que no se exportaban antes de la entrada en vigencia de los acuerdos, responde por el 35,5 por ciento de las exportaciones No Minero Energéticas con corte a finales de 2021. En ese mismo año se estima que la rebaja de aranceles les ahorró a los exportadores colombianos 1.600 millones de dólares y a los importadores 1.798 millones de dólares.



Lo anterior no significa que no existen varias áreas de mejora en esta política comercial colombiana en torno a los TLC como, por ejemplo, una mayor admisibilidad para los productos agrícola o mayores estímulos para las exportaciones más diversificadas. Tampoco se trata de negar que el margen para aprovechar el acceso teórico a más de una decena de mercados con más de 1.500 millones de consumidores sigue amplio y los empresarios nacionales siguen con amplios obstáculos para exportar y para competir.



Aún en medio de crecientes críticas, la apuesta por el libre comercio es un camino de crecimiento económico, desarrollo empresarial y bienestar social.