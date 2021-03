Arranca la ‘Bidenomics’

Joe Biden es presidente de Estados Unidos desde el 20 de enero, pero fue ayer cuando se puede decir que inició formalmente su estrategia económica.



Con la firma en el Despacho Oval de su plan de estímulo de US$1,9 billones, Biden logró su primera victoria económica en el Congreso y, con ella, la ‘Bidenomics’ ya es una realidad y empieza con buen pie, cumpliendo una de sus principales promesas de campaña.

Más difíciles serán las siguientes batallas, como el incremento de impuestos a empresas y rentas altas, sacar adelante el costoso plan de infraestructura o las grandes inversiones en energías verdes y en contra el cambio climático.



No obstante, el plan de estímulo era prioritario para la principal economía global. Con este, inyectará US$1.400 a cada persona que gane hasta US$75.000 al año, extenderá los subsidios de desempleo, dará más ayudas a pymes y gobiernos locales, mayores recursos para la vacunación, y otro tipo de apoyos sociales para la población.



Con esto, a priori, este plan de estímulo masivo será clave para hacer que la principal economía mundial repunte, lo que sin duda tendrá un efecto dominó en el resto del mundo, y es posible que América Latina se lleve parte de esa tajada de la torta vía inversión, comercio e, incluso, cooperación y financiación.



De hecho, la Ocde esta semana hizo un cálculo de cuándo podría sumar el rescate estadounidense a la economía mundial durante este año, y la conclusión es que al menos el PIB internacional se vería impulsado en un punto porcentual tan solo por el estímulo.



Y el efecto nacional también es claro, pues este mismo organismo estima que la economía de Estados Unidos podría crecer este año a un ritmo de alrededor de 6,5%, cifras que hasta hace poco parecían estar tan solo al alcance de China y otras potencias asiáticas como India.



No obstante, expertos y autoridades hacen énfasis en que este masivo plan de estímulo estadounidense, que para medirlo en términos prácticos es del mismo tamaño de toda la economía de Italia, que se encuentra entre las 10 más grandes del mundo, puede suponer riesgos para los mercados emergentes, entre los que se encuentran los países de Latinoamérica y, por supuesto, Colombia.



El Fondo Monetario Internacional fue el último que lanzó la alerta, ayer mismo, al asegurar que tendrá repercusiones en el mundo emergente.



El panorama que plantea el organismo internacional, en línea con lo que varios expertos y centros de pensamiento han venido alertando en las últimas semanas, es que este impulso en Estados Unidos podría llevar a un alza de la inflación en esa economía, lo que a su vez podría obligar a la Reserva Federal a actuar y aumentar las tasas de interés, entre otras posibilidades.



Entre los efectos que se han mencionado para el país, además del relacionado con el tipo de cambio frente al dólar, podrían llegar impactos por el frente del costo de la financiación o la rentabilidad de los bonos públicos, los flujos de inversión o que incluso el Banco de la República se vea obligado a subir sus propias tasas de interés antes de lo previsto.



Sin duda, este será uno de los principales retos que tendrán las autoridades económicas colombianas y el Banco de la República, pues deberán estar alerta en caso de tener que tomar decisiones difíciles.



Hasta ahora Colombia empieza a enfilar su camino hacia la recuperación, el cual se presenta difícil ante la perspectiva de tener que adoptar reformas estructurales, como la fiscal. El país no puede permitirse que una medida externa trunque este objetivo.