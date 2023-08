¡Arranca la campaña!

El pasado viernes se cerraron las inscripciones de los aspirantes de las elecciones regionales a celebrarse el próximo 29 de octubre.

Los colombianos están convocados a las urnas para la elección de 32 gobernadores, 1.102 alcaldes -incluido el del Distrito Capital-, 12.072 concejales, 418 diputados y 6.885 ediles para el cuatrienio 2024-2027. En momentos de escribir estas líneas, la Registraduría seguía consolidando el número total de candidatos en el país, ante cambios de última hora.



Definido, en su gran mayoría, el panorama para las gobernaciones y las alcaldías, la campaña electoral arranca de manera oficial y con ella, los pulsos para dibujar el mapa político regional para los próximos cuatro años.



La primera cuestión que surge en cada temporada de comicios locales es la relación entre el Gobierno Nacional, cuya administración cumplirá su primer año el próximo siete de agosto, y la recomposición de las fuerzas políticas en los departamentos y los municipios.



En otras palabras, ¿qué tanto las elecciones de octubre constituyen un referendo sobre la gestión y el proyecto del presidente de la República, Gustavo Petro? Las dificultades con las que está llegando la Casa de Nariño a su primer aniversario en el poder están empujando a los bloques políticos oficialistas -y a varios analistas- a desconectar cualquier resultado en las regiones con el desempeño del primer mandatario.



Las fuerzas opositoras, por su parte, están desde ya construyendo sus narrativas de campaña alrededor de las críticas y las falencias más protuberantes que el Gobierno Nacional sufre ante la opinión pública como, por ejemplo, la ‘paz total’, el deterioro de la seguridad y la ausencia de resultados tangibles.



Ni tanto que queme al santo, ni tan poco que no lo alumbre. Es evidente que la dinámica política de cada región y de cada ciudad y departamento conlleva un innegable peso dentro del debate electoral local.



Por eso ha sido tradicional que, en no pocas ocasiones, las coaliciones y alianzas que se presentan a nivel nacional no se traducen de forma idéntica al equilibrio de fuerzas en los escenarios subnacionales. Cualquier análisis electoral local debe partir de ese particular panorama que recibe, en mayor o menor grado, influencia de las agendas presidenciales.

​

Por otro lado, hay candidatos que han conseguido, en el pasado y de manera exitosa, “nacionalizar” las campañas locales e inyectar las discusiones de los temas de ‘país’ en los debates regionales.



La drástica apuesta de reformas que impulsa el presidente Petro toca muchos aspectos claves de la vida cotidiana de los colombianos, como la salud, las pensiones y el trabajo.



Por lo anterior, es fácil para los aspirantes de partidos opositores traer esos pulsos al ámbito local y empujar para que las campañas se transformen en una evaluación sobre el Gobierno Nacional.



Ante los preocupantes niveles de apoyo popular que registra el primer mandatario y su administración en las más recientes encuestas, es entendible que algunos candidatos afines a la Casa de Nariño busquen tomar lo positivo del primer año, sin asumir los costos de popularidad.



Lo esperable es que el grado de nacionalización de las campañas locales no será el mismo en cada región y dependerá incluso de las coyunturas de país y de la jurisdicción.



Lo cierto es que los comicios de octubre abren una nueva ventana para que los aspirantes a gobernadores y alcaldes incorporen propuestas concretas en términos de impulsar las economías locales, promover el emprendimiento y fortalecer al empresariado regional.



Empresarios y gremios en ciudades y departamentos también deben debatir precisamente sobre estas plataformas económicas.





FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

​framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda