Arranca la discusión

Con la reunión del lunes pasado en el Ministerio de Trabajo arrancaron en forma las negociaciones para la definición del salario mínimo en Colombia para 2023. La tripartita Mesa de Concertación de Políticas Laborales y Salariales -integrada por el Gobierno Nacional, centrales obreras y representantes de los empresarios- acordó un cronograma de discusión que contempla que el próximo 9 de diciembre se presenten las propuestas concretas.

Si bien cada año este proceso acapara la atención por su impacto en la economía formal, en el Estado y en las cuentas de los empresarios de todos los tamaños, en 2022 el entorno de la discusión estará mucho más enrarecido y con mucho más en juego. La tradicional puja por el mínimo se anticipa en medio de un escenario de galopante inflación como no se registraba en más de 22 años.



Con un Índice de Precios al Consumidor (IPC) que en septiembre pasado alcanzó el 11,44 por ciento y que hace rato se ‘tragó’ el aumento del 10,07 por ciento para 2022, es inevitable que se estén barajando alternativas de dos dígitos que podrían estar entre el 13 y el 20 por ciento. De hecho, los representantes de los trabajadores han manifestado que esperarán los datos del costo de vida correspondientes al mes de octubre, en aras de contar con una mejor perspectiva de cómo terminará el año el IPC.



Más aún, de acuerdo a la más reciente medición de la encuesta Pulso Social del Dane casi la mitad -el 46,9 por ciento- de los jefes de hogar colombianos considera que los precios “aumentarán mucho” en los próximos meses. Otro 28,5 por ciento estima que “aumentarán igual”. Esto es, los ciudadanos esperan que esta situación de altos precios se sostenga, incluso empeore, al menos por un año más. A este escenario de inflación -real y de expectativas de los consumidores- se debe sumar las fuertes señales de desaceleración que está enviando la economía colombiana -y la de la región y el resto del mundo- para el año entrante.



Las alarmas sobre el freno de mano que muy probablemente experimentarán las actividades productivas en el país en 2023 deben ser tenidas en cuenta en esta mesa de concertación. Un aumento demasiado elevado del salario mínimo golpeará con dureza a las empresas formales -en especial las más pequeñas- en su estructura de costos laborales y podría empujar a muchas a la informalidad.



La alerta sobre los potenciales efectos de un particularmente alto salario mínimo sobre la capacidad de generación de puestos de trabajo formales en la economía nacional no es menor. Un reciente estudio de unos investigadores del Banco de la República calculó que por cada 1 por ciento de aumento en la mínima remuneración legal por encima de la tasa de inflación, se amenazarían unos 46 mil empleos al año, con mayor impacto sobre los negocios más pequeños y los emprendimientos.



Este complejo entorno que rodea la concertación tripartita del salario mínimo este año no debe desestimular los esfuerzos del Gobierno Nacional, las centrales obreras y los representantes de los empresarios para dar una discusión sensata, técnica y ponderada. Sin desconocer el efecto destructor de la inflación sobre la capacidad adquisitiva de millones de hogares, éste debería equilibrarse con la necesidad del sector productivo de seguir creando puestos de trabajo. Con una informalidad nacional cercana al 58 por ciento, es perentorio buscar que muchos más colombianos transiten a un empleo formal. La discusión apenas comienza.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda