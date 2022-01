Así va pintando el 2022

El Dane presentó los resultados del Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) del pasado mes de noviembre. Según la organización estadística, el crecimiento del valor agregado de la economía en ese período alcanzó el 9,6 por ciento frente al mismo período del año anterior.

Es decir, cada vez es más cercana la posibilidad de que, como los estiman muchos analistas y hasta el presidente Iván Duque, el PIB anual en 2021 no solo llegue al 10 por ciento, sino que registre unas décimas por encima del doble dígito. La dinámica de la temporada decembrina, que no se vio notablemente afectada por la variante ómicron en territorio nacional, ha generado una expectativa positiva de que el crecimiento de la economía cruce el umbral sin antecedentes contemporáneos.



El 2021 ya está jugado y solo resta la consolidación estadística mientras que ya se están publicando las proyecciones para el recién estrenado 2022, que ratifican un año de moderación de ese ritmo de crecimiento. Incluso el primer mandatario afirmó en su intervención en el Foro Económico Mundial que confía en un crecimiento por encima del 5 por ciento. Varios centros de estudios e investigaciones económicas proyectan un PIB anual que oscilaría entre un 4 y un 4,6 por ciento.



En el arranque de este año, la economía ya ha venido perdiendo el ambiente de optimismo con el que finalizó 2021, si bien los datos publicados reiteran la tendencia positiva del último tramo. La culpa la tienen la inflación y ómicron. Tras las vacaciones decembrinas, la tradicional ‘cuesta de enero’ y las alzas en precios han estado acompañados de un alto costo de vida, afectando principalmente a alimentos y productos básicos.



Por el lado de la pandemia, la nueva cepa del covid-19 irrumpió arrasando y empujando al país a un cuarto pico de contagios, incluso con récords en número de casos diarios. Si bien la veloz propagación de la variante ómicron no se ha traducido aún en un retorno a los niveles de mortalidad del pasado pico, la incertidumbre generada en medio de la economía reabierta impacta inexorablemente la confianza de los consumidores y los planes de las empresas.



Esta combinación de carestía y repunte del covid-19 amenaza con borrar del sentir de los hogares la dinámica positiva de crecimiento. Es ahí donde radica un urgente reto tanto para el Gobierno como para las empresas de reforzar la narrativa de la reactivación general de la economía. Una reactivación que no solo se refleja en que la mayoría de los colombianos hayan vivido un 2021 mejor que el año en que golpeó la pandemia, sino también en comportamientos dinámicos en el comercio, las industrias manufactureras, el consumo, la construcción, la infraestructura y la vivienda. En otras palabras, reiterar a la opinión pública las avenidas por donde transita esta recuperación.



Las perspectivas de este 2022 que apenas comienza están marcadas tanto por los impactos de esas presiones inflacionarias como por la incertidumbre generada por la campaña electoral. Las proyecciones incorporan un impulso del consumo privado y una mejora en las inversiones, así como alertas con respecto al riesgo político y al ajuste de las tasas de interés.



Por el tono con el arrancó este año el país no parece sentir que la economía está en la cresta de un notable crecimiento y del regreso a los niveles pre-pandemia de la mayoría de indicadores y sectores. Sin desconocer esos retos del empleo, sanitarios y de bienestar de muchos hogares, traducir la reactivación a la vida cotidiana y administrar la moderación del ritmo de crecimiento se convertirán en tareas del discurso económico en 2022.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda