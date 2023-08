Atención a las carreteras

En días recientes la situación de seguridad en las principales vías del territorio nacional ha venido deteriorándose severamente y este agravamiento se manifiesta en varios bloqueos, así como en el aumento de la violencia en arterias claves.



Tanto en la Vía Panamericana, corredor Cali-Popayán, como en la vía Bucaramanga-Barrancabermeja y en la ruta entre Riohacha y Maicao en La Guajira se reportaron bloqueos intensos que generan pérdidas multimillonarias.

De acuerdo con estimaciones de la Asociación del Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (Aditt), solo en los cortes de la Panamericana el sector transportador contabiliza un desangre de por lo menos mil millones de pesos cada día. Fedetranscarga, otro gremio de transportadores, reportó ayer que los empresarios de Valle del Cauca, Cauca y Nariño estiman que sus pérdidas económicas, solo en lo corrido del mes de agosto, ya superan los 10 mil millones de pesos.



Esta asociación de empresas de transporte también denunció que se han presentado, como mínimo, unos 700 bloqueos en los últimos seis meses en las carreteras del país y una pérdida de más de “4.000 horas de trabajo productivo”.



Los cierres que generan las protestas y las manifestaciones ciudadanas en las vías no sólo impactan negativamente a los transportadores de carga y sus familias, sino también limitan la conectividad de todos los colombianos, bajan la productividad y encarecen la llegada de productos básicos a los mercados.



A lo anterior se deben sumar la circulación de múltiples videos, grabados por conductores, que muestran cómo, en medio de la Ruta del Sol, grupos de jóvenes se abalanzan a los camiones que transitan con el objetivo de hacerlos detener y proceder a saquearlos.



Estas denuncias reflejan tristemente el regreso a los tiempos en los que la zozobra y el miedo se tomaron las carreteras del país y mantuvieron encerrados a los ciudadanos en las zonas urbanas. Si esos ataques a plena luz del día se presentan frente a tractocamiones, qué riesgos les espera a los conductores de automóviles, que suelen trasladarse con familias y niños.



Lamentablemente estos hechos de violencia no se limitan a atracos y hurtos al transporte de carga, sino que incluyen amenazas a la integridad física de los transportadores.



Varios gremios del sector han señalado la incineración de vehículos, el trágico asesinato de una docena de conductores, el secuestro de otros y el cobro de vacuna en regiones del país con presencia de grupos al margen de la ley como Huila, Meta y Arauca, entre otros.



En otras palabras, un deterioro que no encuentra eco en el Gobierno Nacional ni en el Ministerio de Defensa.



Bloqueos, hostigamientos, inseguridad y violencia en las vías neurálgicas del territorio nacional reflejan tanto la falta de autoridad y la pérdida de control de la Fuerza Pública, como el fracaso de la política de seguridad territorial de la administración Petro.



Sin importar el estado actual de su estrategia de ‘paz total’, la Casa de Nariño debe esforzarse por garantizar la libre movilidad de todos los colombianos por las carreteras, en especial la circulación del transporte de carga, vital para la economía nacional.



Es momento de tomar las riendas de esta creciente problemática, sacar a los uniformados de los cuarteles y desplegar a la Fuerza Pública en las vías para ganar de nuevo el control en las rutas.



Incluso de adaptar estrategias que mostraron resultados como el plan Meteoro para mejorar la seguridad de las carreteras. Está en juego el regreso del temor y del miedo.





FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

​framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda