Aún falta mucho por hacer

Ayer el Dane publicó su informe del mercado laboral correspondiente al mes de agosto.

Los resultados registrados en términos de ocupación son los mejores desde que la economía nacional tocó fondo en abril.



Mientras en el mes del inicio de la cuarentena la destrucción de puestos de trabajo alcanzó los 5,3 millones, en agosto se presentaron 2,4 millones.



El número de ocupados en Colombia subió a los 19,6 millones y la tasa de desempleo nacional marcó 16,8 por ciento. Si bien esta tasa es seis puntos porcentuales más alta que la registrada en agosto de 2019, en comparación con julio pasado cayó 3,4 por ciento.



Esta mejoría en el comportamiento del mercado laboral en agosto va de la mano del proceso de reapertura de la economía que el país experimentó durante el mes de agosto.



El nivel de empleo mostró un repunte en sintonía con otros indicadores que miden tanto el desempeño de las actividades comerciales e industriales como los índices de confianza. Los datos de agosto confirman que en este mes se recuperaron 1,7 millones de puestos de trabajo frente a las mediciones de julio y más de tres millones frente a abril.



Sin duda estas cifras son alentadoras y ratifican que la decisión del Gobierno Nacional de impulsar un proceso de reapertura de la economía fue la más acertada para frenar el desplome. Son esas medidas para reactivar al sector del comercio, la construcción y la industria manufacturera las que explican esta positiva recuperación de puestos de trabajo.



Dicho lo anterior, aún quedan muchos retos en materia laboral por afrontar y datos en el reporte laboral del Dane que generan preocupación.



La tasa de desempleo registrada para Bogotá- 24,1 en el trimestre móvil junio a agosto- no se redujo en sintonía con el resto del país y sigue siendo motivo de alerta. La esperanza está depositada en que el levantamiento de las cuarentenas sectorizadas y de las restricciones horarias y sectoriales del “cupo epidemiológico” se reflejen en un mejor desempeño del mercado laboral capitalino para el mes de septiembre. Si el Distrito no mejora sus resultados, al resto del país le queda muy difícil compensar su tendencia.



Las alarmas disparadas sobre las tasas de desocupación de jóvenes y de mujeres se mantienen. El desempleo juvenil también subió 10 puntos frente al año pasado y alcanzó el 27,9 por ciento. Mientras en Neiva este indicador ya superó el 46 por ciento, uno de cada tres jóvenes bogotanos está desempleado.



Por el lado de las mujeres, la tasa de desempleo está en 21,7 por ciento con una brecha de género de 8,3 puntos porcentuales. A pesar de no alcanzar picos históricos, el llamado a diseñar e implementar estrategias laborales diferenciales para mujeres y jóvenes no pierde urgencia ni necesidad.



El desempleo sigue constituyéndose en una de las más graves secuelas socioeconómicas que dejará la crisis de la pandemia del coronavirus. Y este fenómeno se está presentando tanto en Colombia como en el resto de América Latina.



La reactivación económica no puede orientarse única y exclusivamente al salvamento empresarial o financiero sino que tiene que incorporar aspectos sociales y laborales.



La “otra” reactivación- la que busca mitigar el impacto en empleo, ingresos, pobreza e inequidad de género- necesita desplegarse de manera simultánea a los paquetes públicos y privados de recuperación.



A pesar de estos buenos resultados en agosto, no hay que cantar victoria y aún hay mucho por hacer. Estas tasas de desocupación siguen siendo muy elevadas y reflejan unas falencias estructurales que el Gobierno Nacional se resiste a abordar. El desafío de generar puestos de trabajo que reduzcan la incertidumbre de tantos hogares continúa.



Francisco Miranda Hamburger

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda