Aún faltan más empleos

El pasado viernes el Departamento Nacional de Estadística (Dane) presentó los resultados del mercado laboral colombiano, correspondiente a junio. Como era de esperarse, el fin de las protestas y el levantamiento de los bloqueos ilegales impulsaron positivamente varios indicadores de la economía, incluidos los puestos de trabajo.



La tasa de desempleo nacional bajó al 14,4 por ciento, frente a un 15,6 por ciento de mayo y 5,4 puntos porcentuales menos que en el mismo mes de 2020, en medio de las cuarentenas. Esto quiere decir que hay 20,6 millones de colombianos ocupados- 2,3 millones más que hace un año- y 3,47 millones de desempleados.



Esos puestos de trabajo recuperados reflejan el camino de la senda de la reactivación económica del país- con los baches de las restricciones y los cierres ilícitos del paro nacional. Fueron precisamente los sectores más golpeados por la pandemia, los confinamientos y las protestas los que encabezaron el aumento de la población ocupada: comercio (474 mil nuevos empleos), transporte (398 mil) y alojamiento y servicios de comida (306 mil).



De hecho, de los 2,3 millones de empleos recuperados en junio, alrededor del 75 por ciento se están generando en pequeñas y microempresas. Que las pymes, con entre uno y 10 empleados, y en estos sectores de comercio, transporte, alojamiento y restaurantes, sean las creadoras de puestos de trabajo ratifica la importancia de atender y ser sensible a esa cara “micro” de la reactivación. En especial, cuando el proyecto de reforma tributaria 2.0 apunta a elevar las cargas impositivas de todas las compañías del país, incluyendo las más pequeñas.



Si bien estos resultados más recientes muestran un tangible avance en el mercado laboral, es justo reconocer que los índices de desempleo continúan elevados para la actual coyuntura económica. De hecho, en comparación con la población ocupada en junio de 2019, quedan aún dos millones de puestos de trabajo por generar para retornar a los niveles anteriores a la pandemia, de por sí con tasas altas de desocupación.



No se trata de desconocer las tendencias positivas del primer semestre, sino de insistir en la necesidad de que el crecimiento de la economía y la producción en 2021 esté acompañado de la generación de empleos para los colombianos. En otras palabras, la estrategia de reactivación -que hoy cuenta con perspectivas optimistas frente al PIB de este año- requiere dinamizar su componente de equidad e inclusión.



En medio de la crisis de la pandemia y del descontento social, el peor escenario para el país en un año electoral como 2022 sería el registro de aumentos en el PIB de entre 6 y 7,5 por ciento- en simultánea con altos índices de desempleo, especialmente entre mujeres y jóvenes. La recuperación no puede tener dos facetas: una positiva para el Gobierno, los sectores de la producción y las empresas grandes, y otra deficitaria para los hogares en materia de puestos de trabajo y generación de ingresos. Al fin de cuentas, un puesto de trabajo les permite a los colombianos experimentar de primera mano los beneficios de la reactivación.



Para una senda sostenible de salida de la crisis, los efectivos canales de transferencias monetarias como Ingreso Solidario deben acompañarse con oportunidades de ocupación. A pesar de incentivos, la economía demanda un abordaje más agresivo para estimular esta creación de empleos desde las empresas de todos los tamaños e incluso en una menor proporción con iniciativas públicas. El empleo debe ser prioridad activa y permanente del Gobierno Nacional en su último año de gestión.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda