Avizorando la tormenta

Siguen avanzando los 19 días del aislamiento preventivo y obligatorio decretado por el Gobierno en todo el territorio nacional. Las medidas sanitarias, sectoriales y de ayudas económicas a los más vulnerables continúan su implementación así como la de varias iniciativas de donaciones y de apoyos desde el sector privado y la sociedad civil.



En el tercer día de la cuarentena es un buen momento para mirar un poco hacia adelante en el ejercicio, ingrato pero necesario, de estimar el grado y la severidad de los impactos que tendrán sobre la economía colombiana las drásticas medidas de aislamiento social.

De hecho, como lo afirmó el propio presidente, Iván Duque, este esfuerzo colectivo que hoy atravesamos podría no terminar completamente el próximo 13 de abril. No sólo el confinamiento de los 50 millones de colombianos puede continuar sino que, aún sin cuarentena, podrían mantenerse muchas restricciones que golpean las actividades productivas.



En otras palabras, se están configurando varios escenarios para la economía colombiana y su desempeño que dependen de la duración de las drásticas medidas del aislamiento, de la magnitud de los choques externos como el precio del petróleo y del tipo de rebote que experimente el país.



El panorama que se vislumbra, no solo para Colombia sino para la región y el mundo, es muy preocupante. Varias estimaciones como por ejemplo del Fondo Monetario Internacional o el Instituto de Finanzas Internacionales, proyectan un negativo 2020 con una recesión tan dura o incluso peor que la generada por la crisis financiera de 2008.



Esta tormenta que se avizora para la economía global no dejará indemne a Colombia.

Los escenarios que ya han desarrollado centros de investigación como Anif y Fedesarrollo contemplan considerables reducciones en el crecimiento económico del país. Esto es, el PIB colombiano caerá, la pregunta es qué decisiones se deben tomar para que esa caída no sea tan grande.



Por ejemplo, el reciente estudio de Anif estima en un escenario base que la afectación del coronavirus llevaría a una proyección de crecimiento de entre 1,8 y 2 por ciento. En un escenario “estresado”, esa proyección baja a entre 0,5 y 1 por ciento.



Por su parte, Fedesarrollo redujo su pronóstico de crecimiento de 3,5 por ciento del PIB a 1,2 por ciento, con un escenario optimista de 2,3 por ciento y uno pesimista de - 0,4 por ciento.



Esas perspectivas negativas las comparte, por ejemplo, Standard and Poor’s que rebajó la proyección para la economía colombiana de 3,2 por ciento a 0,7 por ciento. La baja responde no sólo al impacto directo de la covid-19 sino también al deterioro de las métricas fiscales, la caída en los precios del petróleo, deuda y crecimiento.



La urgencia de enfrentar la pandemia del coronavirus hoy y aplanar esa curva de contagios no debe hacernos perder la vista del costo a la economía que se acumulará dentro de unos meses. Ya varios indicadores han empezado a capturar el desplome producido por el brote como los índices de confianza comercial e industrial así como las mediciones de los sectores inicialmente golpeados como el turismo, la hotelería y las aerolíneas.



El coronavirus implica esa crisis de dos caras: la de salud pública para reducir el tsunami de contagios y la económica generada por la parálisis de las actividades productivas a raíz de las draconianas medidas sanitarias.



El Gobierno Nacional ha venido tomando decisiones sobre la salud, las ayudas a los más pobres y alivios para sectores económicos, entre otras medidas. Por ahora la intensidad y el momento en que las ha tomado parecen ser las apropiadas. Pero no se pueden olvidar los preparativos para estos escenarios sombríos no sólo de crecimiento sino también de empleo.