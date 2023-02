Bajo criterios técnicos

A pesar de los múltiples llamados de advertencia, que incluían serias dudas jurídicas, el Gobierno Nacional siguió adelante con su intención de que el Presidente de la República asumiera funciones regulatorias de los servicios públicos. El pasado viernes fue expedido el decreto 0227 que le otorga al primer mandatario por tres meses las funciones de carácter general de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y la Comisión de Regulación de Agua y Saneamiento Básico (CRA) con miras a reducir los recibos de luz y agua.

Lo que, a primera vista, luce como una ‘bienvenida’ intromisión presidencial para aliviar a los hogares de los altos precios de la energía esconde todo un conjunto de riesgosas señales a un mercado de alta sensibilidad. Como lo afirma la misiva que enviaron 15 ex ministros de Minas y Energía a la Casa de Nariño, esta intervención “vulnera la institucionalidad del sistema, la ejecución de proyectos, las inversiones necesarias para garantizar el abastecimiento de electricidad del país, así como la calidad del servicio de gas y electricidad para todos los colombianos”.

Uno de estos riesgos está en la expresa motivación política de bajar los precios que impulsa al presidente Petro. Las decisiones que en materia de regulación de los servicios públicos defina el jefe del Estado deben responder exclusivamente a criterios técnicos y respetar las consideraciones metodológicas, de eficiencia y de racionalidad económica, y de sostenibilidad financiera. De hecho, la Creg hizo un llamado de advertencia a “actuar con absoluto rigor técnico, analizando el problema que se aborda con base en evidencias, identificando sus causas y sus efectos”.

Si bien ya la Casa de Nariño tomó el camino de esta inconveniente intromisión, no sobra recordar lo que está en juego en esta intervención y el por qué resistir la tentación política de bajar las tarifas de un plumazo adquiera mayor importancia. Como lo reiteran los 15 exjefes de la cartera energética: “La regulación, en los últimos 30 años, ha permitido logros contundentes en materia de cobertura, calidad, suficiencia y confiabilidad”. Tras el apagón de 1992-1993, este sector- esto es, sus instituciones, sus reglas del juego, sus empresas, sus tecnócratas y su mercado- han tanto impedido que se repita ese colapso eléctrico como atraído inversiones, aún en medio del terrorismo y de los vaivenes climáticos.

La problemática de los altos costos de los recibos de luz en el país -razón esgrimida para que Petro asuma estas funciones regulatorias- debe seguir atendiéndose con la máxima prioridad. Desafortunadamente, el Pacto por la Justicia Tarifaria fue víctima de las altas expectativas, puestas por el propio Gobierno; no obstante que el Ejecutivo lo haya descartado, no implica que no sea útil el mantenimiento de espacios de consenso y acuerdos con los demás actores del sector energético como empresas, gremios y usuarios.

Otro aspecto a considerar dentro de estas señales riesgosas concierne a la sostenibilidad y calidad del servicio eléctrico hacia futuro. Adoptar hoy caminos con jugosos réditos políticos en el corto plazo para un gobierno que ya experimenta dificultades de aceptación popular podría atentar contra la estabilidad institucional y técnica del sector.

Precisamente la nueva subasta de expansión, anunciada la semana pasada por la Creg, responde a la necesidad de conjurar la posibilidad de racionamientos hacia 2027 y 2028 y apunta a atraer las billonarias inversiones necesarias. Asegurar la confianza para la seguridad energética es responsabilidad del primer mandatario.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

