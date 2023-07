El fin de semana pasado se estrenaron en las salas de cine colombianas, y también en otras partes del mundo, dos películas, ‘Barbie’ y ‘Oppenheimer’, con gran expectativa para la industria cinematográfica. Tanto Colombia como en Norteamérica, este doble estreno se tradujo en unos ingresos de taquilla récord. En Estados Unidos y Canadá, ambos filmes recaudaron 236 millones de dólares entre el pasado viernes y el domingo, convirtiéndolo en el cuarto fin de semana más taquillero de la historia.



Las salas colombianas no fueron ajenas del fenómeno ‘Barbenheimer’-nombre usado globalmente para referirse a los dos largometrajes-, que no podían ser más diferentes en temática, tono, género, estilo, color y estructura. De acuerdo a cifras de Munir Falah, presidente de Cine Colombia, este fin de semana -incluyendo el día festivo del jueves 20 de julio- atrajo a los teatros una asistencia de más de 1,8 millones de personas, el segundo más alto registrado en el país.



Más allá de la calidad de las dos películas, este doble fenómeno de taquilla llega en momentos en que la industria cinematográfica mundial lucha por regresar a los niveles de ingresos de la prepandemia. No solo la irrupción del coronavirus sino también la proliferación de las plataformas de streaming y otras alternativas de entretenimiento, han golpeado tanto a estas ‘fábricas de sueños’ que ni el retorno de franquicias clásicas ni la apuesta al género de superhéroes se han salvado de decepcionantes ingresos de taquilla.



Es probable que el ‘Barbenheimer’ disminuya su impacto en las próximas semanas -todo dependerá del ‘voz a voz’- pero la ‘inyección’ de energía que han desatado ambas piezas fílmicas en un sector, acosado por los altos costos y la baja asistencia, es innegable. Esta ‘energía’ que está dinamizando la industria del celuloide no solo es económica sino también cultural. A pesar de la gran diferencia entre ‘Barbie’ y ‘Oppenheimer’, ambas, en su estilo y narrativa, abordan temas cruciales y de palpitante actualidad en la sociedad global.



En el caso de la historia de una de las muñecas más famosas del mundo, la reconocida directora y libretista Greta Gerwig construye una reflexión contemporánea sobre el feminismo y las brechas de género, manteniendo los elementos distintivos de ‘Barbie’ y sus accesorios. No solo en la sociedad en general, sino también en el mundo laboral y académico, el rol de la mujer es hoy materia de discusión, así como las dificultades que hoy enfrentan las mujeres para equilibrar las carreras profesionales, las relaciones amorosas e interpersonales, e incluso las demandas del cuidado de la familia.



Por el lado de ‘Oppenheimer’, el premiado cineasta Cristopher Nolan reconstruye el recorrido del físico homónimo como director del proyecto Manhattan para la construcción de la bomba atómica y sus posteriores dificultades ante sus posiciones frente a la proliferación nuclear y la carrera armamentista. La historia de Robert Oppenheimer, con sus visiones sobre las consecuencias globales de la materialización de avances científicos, cuenta en el debate actual de la inteligencia artificial con un paralelo inevitable.



Las puertas que abrieron, primero la ciencia y luego su traducción en tecnología, a las armas de destrucción masiva literal no son tan diferentes a las que, ocho décadas después, se están perfilando con el desarrollo de la inteligencia artificial y sus potencialidades y aplicaciones, algunas que generan sensatas preocupaciones. Lo dice el mismo Nolan en una entrevista con el Financial Times: “‘Oppenheimer’ es un ejemplo admonitorio”. El cine recupera en este doble éxito taquillero no solo músculo de atracción global, sino también la capacidad de reflejar debates actuales de la sociedad.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda