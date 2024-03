Biden vs. Trump: revancha

El resultado del ‘Supermartes’ oficializó esta semana lo que ya se anticipaba desde hace meses: la reedición del enfrentamiento entre Joe Biden y Donald Trump por la presidencia de los Estados Unidos.

En noviembre próximo el actual presidente demócrata buscará su reelección frente al ex presidente republicano que intentará regresar a la Casa Blanca. Cuatro años después, se repetirá un pulso que no se registraba en la política estadounidense desde hace al menos siete décadas.



Lo primero que hay que decir de la revancha Biden versus Trump es que es una batalla de dos líderes de avanzada edad con alto rechazo popular. El ocupante de la Casa Blanca cuenta con una favorabilidad del 39%, mientras que las primarias republicanas, con el protagonismo de la ex gobernadora Nikki Haley, demostraron que hay un segmento del partido Republicano descontento con Trump.

La edad se convirtió en un factor clave en esta campaña. En una encuesta de esta semana del The Wall Street Journal, el 73% de los votantes norteamericanos considera al presidente Biden -de 81 años- “muy viejo” para reelegirse, mientras que, en el caso de Trump, solo cuatro años menor, ese porcentaje cae a 52%.



El jueves pasado Biden dio el tradicional discurso del ‘Estado de la Unión’ en el que mostró más dinamismo, no cometió errores ni confusiones, lo que apaciguará un poco los temores de sus propios copartidarios.



La economía jugará asimismo un rol importante en estas elecciones estadounidenses 2024. A pesar de que los datos económicos reflejan una mejoría en los últimos meses, desafortunadamente para el presidente Biden esto no se refleja en las encuestas.



Un reciente sondeo de New York Times mostró que los ciudadanos reconocen un mejor manejo de la economía a Donald Trump que a Joe Biden: 40% de los votantes dicen que las políticas republicanas los ayudaron personalmente mientras que solo 18% lo considera de las de Biden. El fenómeno migratorio también integrará la agenda en la campaña norteamericana.



Las encuestas recientes reflejan que la preocupación ciudadana por esta temática de los migrantes está creciendo y Biden enfrenta un alto rechazo a su abordaje a este asunto. Arranca la reedición de Biden versus Trump con una ligera ventaja de este último pero la carrera apenas comienza.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

X: @pachomiranda