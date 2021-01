‘Bidenomics’ en español

En cada ciudad capital del mundo, la misma pregunta se ha analizado en las últimas semanas: ¿Cuáles son las ventanas de oportunidad y los riesgos que conlleva la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca?



Colombia no es la excepción. En especial tras la abierta injerencia del Centro Democrático, partido de gobierno en Colombia, en la campaña presidencial estadounidense, en particular en el estado de Florida. Si bien no es aconsejable sobredimensionar la molestia de los demócratas, el ‘impasse’ ofrece una oportunidad para que el gobierno Duque ajuste su política hacia Estados Unidos.



Lo primero es reconocer que la administración Biden enfrentará retos más urgentes y prioritarios que las relaciones con América Latina, y mucho menos con Colombia.



Si bien el subcontinente ha perdido la importancia en la agenda de Washington que tuvo en décadas anteriores- en el reciente libro de memorias del expresidente Barack Obama es notable la ausencia latinoamericana- Joe Biden visitó la región 16 veces como vicepresidente y cuenta con una larga experiencia en asuntos internacionales.



Estados Unidos podría asimismo aprovechar su condición de anfitrión de la novena Cumbre de las Américas para no solo marcar diferencias con el gobierno Trump sino también establecer con más claridad sus prioridades para el hemisferio.



Además, la necesidad de sincronizar objetivos de seguridad exterior con intereses económicos podría beneficiar a América Latina y a Colombia. Tal es el caso, por ejemplo, de la estrategia que la Casa Blanca despliegue para enfrentar la creciente influencia global de China.



Crece en Washington el consenso bipartidista sobre la necesidad de contrarrestar el poder económico y tecnológico de Beijing. Estrategias como el llamado “nearshoring”, relocalización de cadenas de suministro cerca del mercado norteamericano, abren oportunidades de inversión que la política comercial colombiana no puede dejar pasar.



Dentro de esta eventual alineación entre seguridad y economía, Colombia, como aliado crucial en el freno del populismo en América Latina, podría encontrar otro espacio adicional en una agenda bilateral demasiado cargada hacia el conflicto, el narcotráfico y la seguridad.



Ya la embajada de Estados Unidos en Colombia listó en un trino los temas principales de la agenda bilateral: “Covid-19, implementación del acuerdo de paz, lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional, respuesta regional a crisis en Venezuela, expansión del comercio, cambio climático y Derechos Humanos”.



Es ingenuo pretender que los temas del narcotráfico, seguridad y paz pierdan la preponderancia dentro de las relaciones entre Bogotá y Washington. La cooperación en esas materias son vitales para la seguridad nacional colombiana.



Sin embargo, el Gobierno debe intentar, así sea contra la corriente, ampliar el ancho de banda de los temas económicos y tecnológicos en la agenda bilateral con la Casa Blanca. Al fin de cuentas, Estados Unidos sigue representando el 28,7 por ciento de las exportaciones y el 24,7 por ciento de las importaciones de Colombia.



Si bien la pandemia ha obligado a países ricos y pobres a mirar la protección de sus economías ante estos choques sin precedentes, el reto de Colombia es empujar esos espacios para la inversión, el comercio y la infraestructura en una agenda marcada por el narcotráfico y el acuerdo de paz.



Una nueva administración en Washington no debe inexorablemente traducirse en giros drásticos en la política exterior y en la representación diplomática de Colombia. No obstante, la necesidad de hacer ajustes en ambas es imperiosa. ¿Bogotá está dispuesta a aprender a hablar el lenguaje de las ‘Bidenomics’?.



Francisco Miranda Hamburger

​framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda