Blindar la confianza

Recientemente se publicaron los resultados del proyecto ‘Valores En Crisis’ de la Encuesta Mundial de Valores (EMV), Comfama e Invamer para medir el impacto de la covid-19 en los valores, percepciones y actitudes de los colombianos. Se trata de una encuesta que se aplicó en tres momentos: en medio de la pandemia, al inicio de la reactivación y en plena reactivación.



Las dos primeras olas revelan interesantes cambios entre el 2020, año en que irrumpe el coronavirus y se desata la pandemia, y el 2021, año caracterizado por la reactivación de la economía en su conjunto. Por ejemplo, el estudio refleja mejoras en la percepción de los colombianos frente al proceso de recuperación de la economía: la pérdida de puestos de trabajo y el cierre de negocios es menor mientras quedaron registradas las afectaciones por género -mujeres más desempleadas- y por estrato -los bajos con mayor desempleo-.



En 2021 los colombianos, en especial los de estratos medios y bajos, reportaron una mayor sintomatología y muerte a causa del coronavirus. Alrededor de 1 de cada tres encuestados de la EMV sufrió el fallecimiento de personas cercanas por la enfermedad. Los miedos a enfermarse de covid-19 (67 por ciento) y a tener una crisis económica (75 por ciento) aumentaron en un año mientras que, a pesar de la reactivación económica, también subió la proporción de colombianos que consideran que “el país saldrá gravemente afectado”.



Lo que queda claro de esta medición son las limitaciones que la recuperación del dinamismo económico tiene sobre, por ejemplo, los indicadores de bienestar de las personas y de satisfacción con su salud, sus relaciones familiares o su trabajo. Mientras que, en 2020, año de la pandemia y del encierro, un tercio de los colombianos manifestaba haber visto solidaridad, en este año solo el 16 por ciento. Las mejoras en empleo y en ingresos se sienten, pero los temores en una sociedad golpeada continúan.



En términos de confianza en las instituciones llama la atención que los esfuerzos del Gobierno Nacional en el manejo de la pandemia no convencen: mientras en 2020 el 38 por ciento descalificaba la respuesta estatal, este año ese porcentaje sube al 55 por ciento. En el momento más duro de la pandemia el año pasado los colombianos aumentaron su confianza en el Gobierno y en las instituciones públicas, mientras que, en el año de la reactivación, esos indicadores cayeron. Quienes han ganado más confianza dentro de los ciudadanos en este 2021 han sido las instituciones del sector privado como empresas y cajas de compensación. Si bien la desconfianza es mayoritaria, los indicadores mejoraron.



Estos resultados están en sintonía con otras mediciones, que reflejan que los colombianos han recibido positivamente los esfuerzos de las empresas privadas para conservar puestos de trabajo, crear unos nuevos o adaptar sus procesos para la reapertura de la economía. Si bien no son cifras para cantar victoria, es la ratificación de que las acciones de los empresarios en este año de la reactivación han sido un mensaje a los ciudadanos mucho más poderoso que cualquier discurso. Por último, los encuestados aconsejan a los gobernantes mayor atención a la corrupción y a las “necesidades del pueblo” y a los demás ciudadanos, mantener la calma, autocuidarse y cumplir las medidas de bioseguridad.



La fotografía instantánea de esta Encuesta Mundial de Valores confirma que, aunque los indicadores económicos se recuperen a niveles de la pre-pandemia, los impactos de la covid-19 en salud, confianza institucional y preocupaciones ciudadanas serán de más largo aliento. A los empresarios les queda la tarea de ‘blindar’ ese aumento de la confianza de los ciudadanos, siendo sensible a esos temores económicos y sanitarios y a esas urgencias políticas y sociales.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda