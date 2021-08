Bogotá y su reactivación

Hoy 6 de agosto la capital de la República celebra 483 años de su fundación. El segundo cumpleaños en medio de la pandemia del coronavirus encuentra a Bogotá en una apuesta mucho más clara por la reactivación económica, pero con importantes desafíos sociales, de equidad y de seguridad.



La naturaleza de la crisis sanitaria del covid-19 generó impactos más severos en economías urbanas sostenidas sobre los servicios, la construcción, el comercio y el entretenimiento como, por ejemplo, la capitalina. En 2020 Bogotá llegó a perder alrededor de 1,1 millones de empleos y la incidencia de la pobreza monetaria saltó 12,9 puntos porcentuales al pasar de 27,2 por ciento en 2019 a 40, 1 por ciento el año pasado.



En solo 12 meses Bogotá aportó casi uno de cada tres nuevos pobres de toda Colombia. Por eso no sorprende que en la más reciente medición de la encuesta Pulso Social del Dane, el porcentaje de hogares que consumen tres comidas diarias se desplomó de 93,3 por ciento a 64 por ciento. La capital, fuente de oportunidades de trabajo para cientos de miles de colombianos, no solo sufrió la inseguridad alimentaria y la disparada de la pobreza sino también la reducción de las empresas capitalinas, de 441 mil a 387 mil.



Hasta hace pocos meses la administración distrital venía desplegando una estrategia para enfrentar la pandemia que subordinaba las actividades económicas a los potenciales resultados sanitarios provenientes de las cuarentenas. De hecho, la capital del país intentó un abanico amplio de fórmulas de confinamiento y esquemas de restricciones y cierres que deprimieron la economía de la ciudad, destruyeron puestos de trabajo y ralentizaron el ritmo de la reactivación.



No son pocos los golpes que experimentó la movilidad urbana por la pandemia, incluida la bogotana. Los encierros generalizados y el trabajo en casa agravaron la crisis financiera estructural que venía aquejando a TransMilenio y demás sistemas de transporte masivo de las grandes capitales del país. Hoy el Distrito avanza en el Concejo con un proyecto de acuerdo para salvar las finanzas de los articulados con 1,2 billones de pesos.



En buena hora la Alcaldía bogotana se sintonizó con la tendencia de reapertura total de los sectores productivos, tras los más de 50 días de paro nacional. La economía capitalina, al igual que la del país, viene recuperándose al igual que los puestos de trabajo. Alrededor de 700 mil empleos han regresado y la secretaría de Hacienda estima en 200 mil más hasta finales de año.



El mismo paquete de ‘rescate’ de TransMilenio incluye 700 mil millones de pesos para costear las transferencias monetarias de unos 580 mil hogares. Si bien el dramático choque social de la pandemia aún requiere de estas ayudas, solo puestos de trabajo sostenibles y creados en sectores hoy reabiertos podrán sacar a esos millones de bogotanos de la pobreza.



Capítulo aparte merece la discusión sobre la seguridad urbana. Aunque el año pasado cayó la tasa de homicidios, en este 2021 viene aumentando la sensación de miedo de los ciudadanos. Los bloqueos ilegales de vías internas de la ciudad y las ocupaciones de portales de transporte han aumentado tanto la zozobra de barrios enteros como los actos de vandalismo y destrucción.



Al igual que el país, las perspectivas económicas de Bogotá vienen mejorando tras la reanudación de las actividades productivas. Junto al mantenimiento de la reapertura, la reactivación capitalina debe apuntalarse sobre empleos sostenibles y un reforzamiento de la seguridad urbana.

​

​Francisco Miranda Hamburger

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda