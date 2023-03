Cambio para generar empleo

La reforma laboral, radicada por el Gobierno ante el Congreso de la República el pasado jueves, ha sido recibida con críticas y preocupaciones por parte de empresarios, gremios y sectores productivos. La iniciativa integra, junto con los proyectos sobre el sistema de salud y el régimen de pensiones, la primera avanzada reformista de la administración de Gustavo Petro.



Antes de revisar algunos aspectos del texto, no sobra recordar la doble importancia social y económica del mercado laboral. Como lo afirma la Misión de Empleo 2020-2021, las normas que rigen el trabajo en una economía son “un elemento central de la calidad de vida y del desarrollo social”. Este marco legal, hoy en discusión en el país, determina no sólo la oferta y demanda de empleadores y trabajadores, sus ingresos y la calidad de esos puestos de trabajo, sino sus condiciones de protección social, productividad y crecimiento.



Bajo estos parámetros el mercado laboral en Colombia funciona mal. La economía nacional no genera el suficiente nivel de empleo requerido. Solo hay alrededor de 21,5 millones de colombianos ocupados, con un desempleo en enero pasado de 13,7% y una población fuera de la fuerza laboral de 13,4 millones de personas. A lo anterior se añade una tasa de informalidad del 58% y una brecha de género en los trabajadores que supera los cinco puntos porcentuales.



Desde el punto de vista de los generadores de los empleos, la inmensa mayoría de trabajadores colombianos están vinculados por cuenta propia, empresas unipersonales o con menos de diez empleados. El tejido empresarial está poblado de micronegocios (5,3 millones según el Dane), con baja productividad, alta informalidad y capacidad limitada para crear puestos de trabajo con protecciones y salarios competitivos.



En un entorno así de problemático cualquier iniciativa de cambios a la normatividad laboral enfrenta el reto de equilibrar medidas que morigeren las falencias estructurales tanto en el frente social -informalidad, desprotección, inequidad- como en el frente económico- productividad, competitividad, pertinencia educativa y supervivencia empresarial. No obstante, el proyecto de reforma laboral del gobierno se concentra en mejorar las condiciones de quienes hoy ya gozan de empleo formal y de las centrales sindicales, sin ofrecer salidas a los millones de desempleados e informales.



Como bien lo afirma la Misión de Empleo, los 93 actos jurídicos sustantivos de cambios laborales desde 1991, “no han tenido en mente, al mismo tiempo, las dos dimensiones claves que se requieren para un mercado laboral funcional, la de bienestar social y la de productividad y crecimiento económico; y en el fondo no han generado un buen resultado en ninguna de las dos”. La reforma laboral petrista, al centrarse, como lo afirmó la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, en la “estabilidad laboral”, está hoy muy lejana a ese equilibrio deseable entre la protección de los trabajadores con las condiciones para los empleadores y la productividad laboral.



Ese desbalance queda en evidencia no sólo ante un incremento de hasta 30% en los costos laborales para sectores claves como el comercio, sino también ante la ausencia de medidas para crear nuevos puestos de trabajo, avanzar en el camino de la formalidad e incluso en la pertinencia de la formación de los jóvenes. Una de las prioridades del próximo debate en el Congreso, que debe ser técnico y sin afán, debería ser dotar de integralidad, equilibrio y voz empresarial al proyecto radicado por el Gobierno.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda