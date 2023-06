Cambios donde quepan todos

Ayer el Gobierno Nacional sufrió dos fuertes embates: la multitudinaria movilización de los sectores de oposición en las principales ciudades del país y el hundimiento de la reforma laboral en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Ambos hechos constituyen un sonoro mensaje para el presidente de la República, Gustavo Petro, y su equipo sobre el camino para hacer realidad su agenda de cambios sociales y económicos.

Si bien los opositores ya habían convocado varias manifestaciones en meses pasados, las marchas de ayer lograron sacar a muchos más ciudadanos a las calles y consolidar una expresión tangible en contra del Gobierno Nacional y, en específico, del paquete de reformas que transita actualmente por el Congreso de la República. Esta masiva muestra de rechazo no debe causar mayor sorpresa ya que, prácticamente desde su radicación, las tres iniciativas petristas -salud, pensiones y laboral- no han despertado suficiente entusiasmo popular.

Concentrado en la construcción de una retórica de lucha de clases, que incluso desconoce los logros de los últimos 30 años, el gobierno Petro, y el propio primer mandatario, se ha preocupado más por atacar a las empresas, los expertos y los medios de comunicación, que por convencer a los colombianos de las bondades de sus reformas. De hecho, una reciente encuesta Invamer registró que el 60,9 por ciento de los ciudadanos estaba en desacuerdo con la agenda de cambios del presidente Petro y el 78,2 por ciento consideraba que el ‘cambio’ ha sido “para empeorar”.

No obstante, no hay peor ciego que el que no quiere ver. En vez de reconocer estas falencias en la estrategia y la comunicación de su paquete de reformas, el Gobierno Nacional no solo se encerró en su base electoral y política -a todas luces insuficiente para armar mayorías parlamentarias y ciudadanas- sino también descalificó y agredió sin descanso a quienes exponían críticas a los distintos proyectos.

Ha sido el llamado a marchar en las calles, empleado en principio por la Casa de Nariño para defensa de su agenda, el que le ha infligido golpes más duros al plan del Ejecutivo.

Queda en evidencia asimismo que los recientes escándalos que han llegado a la cúpula de la Presidencia de la República, así como los ataques a los medios de comunicación son abiertamente rechazados por importantes bloques de la población. A eso se suman las alarmas por el deterioro de la seguridad en las regiones y las alzas en la gasolina y en los servicios públicos, así como el respaldo a la Fuerza Pública. A un año de haber logrado su histórica victoria electoral, el presidente Petro ha perdido una porción crucial del apoyo ciudadano que lo llevó al poder.

El segundo golpe fue la caída del proyecto de reforma laboral en la cámara baja. No han sido pocas las críticas que recibió la fallida iniciativa, especialmente por sus efectos negativos en la creación de empleo y en las pymes y en los costos laborales, y su falta de medidas para la reducción de la informalidad. No se trata de desconocer la necesidad de actualizar las normas laborales de Colombia y ajustarlas a nuevas realidades del trabajo, sino de impulsar una reforma que responda de mejor manera a esas problemáticas prioritarias.

En conclusión, las marchas de ayer y el hundimiento de la reforma laboral ratifican que el paquete de cambios que promueve el gobierno Petro se beneficiaría de un mayor esfuerzo para dar más espacio para el consenso y el diálogo con sectores sociales y económicos, y menos para la ideología. El reto está en construir un cambio en el quepan todos.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda