En la noche del lunes pasado la aerolínea Viva suspendió sus operaciones en Colombia tras el anuncio de la Aeronáutica Civil de admitir terceros interesados en el proceso de integración que busca con Avianca. La decisión de la pionera del low cost se tradujo en unos 16 mil viajeros, desesperados y atrapados en los principales aeropuertos del país, sumando Lima en Perú y otros internacionales, sin posibilidad de regresar a sus destinos.



Por ahora, los esfuerzos de todos los actores del sector aéreo del país deben concentrarse en resolver con urgencia esta emergencia desatada por el colapso del tercer actor del mercado. Más aún, el centro de las definiciones tanto de la Aerocivil como de otros entes como la Superintendencia de Transporte no puede ser otro que los usuarios, cuya confianza en la operación de Viva fue traicionada.



Lo anterior implica la urgencia no solo de brindar a los pasajeros de Viva una solución eficaz y rápida a la caótica situación que están experimentando, sino desplegar los instrumentos necesarios para salvaguardar y asegurar los derechos de estos ciudadanos. Si bien otras compañías aéreas como Avianca, LatAm, Satena, Wingo, entre otras, han ofrecido su colaboración para atender la crisis mediante la reubicación de los viajeros, en el corazón de la situación está la decisión de Viva de paralizar su operación bajo el argumento de la inviabilidad financiera.



El colapso de Viva ha sido como presenciar el descarrilamiento de un tren en cámara lenta. Hace ocho meses Avianca y Viva oficializaron ante las autoridades aeronáuticas su proceso de integración ante la crítica situación económica de la empresa.



No obstante, en noviembre pasado, la Aerocivil negó esta petición de las compañías y en enero pasado, declaró la nulidad y las dos compañías tuvieron que comenzar de nuevo. En entrevista con este diario el ex presidente de la compañía identificó la devaluación, los altos precios del combustible y la inflación como los factores que generaron un deterioro en las finanzas de Viva.



Por otro lado, el proceso de integración despertó fuertes críticas ante los efectos sobre el mercado aéreo colombiano que podría tener esta unión entre Avianca, la líder, con Viva, que ocupa el tercer lugar. Consecuencias que incluyen, por ejemplo, las rutas y destinos a volar, los precios de los tiquetes y un deterioro en general de la libre competencia y la protección de los usuarios.



Aunque la advertencia que ambas empresas lanzaron sobre la creciente incapacidad operacional de Viva se basa en realidades económicas tangibles, las autoridades aeronáuticas tienen la responsabilidad de conducir una integración desde la perspectiva de la competencia y de los viajeros.



Sin embargo, al final de cuentas, los miles de pasajeros en medio de este caos terminaron por pagar los platos rotos de un ejemplo de cómo no se debe manejar un proceso de integración desde todos los actores involucrados.



A pesar del severo choque que significó la pandemia del covid, los factores macroeconómicos e incluso la subida del IVA en los pasajes, el mercado aéreo colombiano mantiene tanto su diversidad con varias compañías activas, como su condición de opción de transporte ante la complejidad de desplazarse por carreteras.



Con más de 48 millones de pasajeros transportados, el 2022 rompió récord en la aviación nacional. Menos de tres meses después, la suspensión de vuelos de Viva desata una crisis y genera incertidumbre. Mientras el foco inmediato deben ser los pasajeros, las autoridades aeronáuticas deben tomar decisiones urgentes para estabilizar un sector desequilibrado.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda