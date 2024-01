Año para la recuperación

Aunque hay algunos datos oficiales pendientes para dimensionar con exactitud el desempeño de la economía colombiana el año pasado -entre ellos el del IPC de diciembre pasado que publicará hoy el Dane- lo innegable fue el impacto de la desaceleración de las actividades productivas en 2023. El nuevo año arranca con unas perspectivas económicas complejas, marcadas por bajo crecimiento y una lenta caída de la inflación y de las tasas de interés.

Si el freno en la dinámica productiva fue una de las principales características del comportamiento de la economía el año pasado, la urgencia por una agenda enfocada al crecimiento económico debería protagonizar el transcurso del 2024.

Las estimaciones oficiales del Ministerio de Hacienda le apuntan a un aumento del 1,8% del PIB en este año, mientras otros analistas lo proyectan alrededor del 1%. A todas luces, un ritmo de crecimiento insatisfactorio para las necesidades de la sociedad y la economía colombianas de la pospandemia.

El despliegue de una estrategia para la recuperación debe constituir el eje principal en torno al cual el Gobierno Nacional debe girar su política económica para 2024. Y para lo anterior se hace indispensable que la Casa de Nariño comprenda que la reactivación de los sectores jalonadores de la producción sólo se hará realidad de la mano de las empresas. No basta con afirmar que el plan de reactivación ya lleva varios meses si su implementación no está produciendo los resultados deseados.

La tentación para la administración Petro, de apostarle a una recuperación impulsada por el Estado y el gasto público es grande, ya que se sintoniza con su visión ideológica.

No obstante, las experiencias recientes señalan que la cooperación público-privada es crucial en dinamizar motores de crecimiento como las industrias manufactureras, el comercio minorista y la construcción de vivienda. Un acuerdo alrededor de esta agenda en pro del crecimiento de la economía, debería sustituir las actuales invitaciones gubernamentales a hablar de impuestos y cargas tributarias. Que varios pedazos de la más reciente reforma tributaria se le hayan caído al Gobierno en la revisión constitucional no debe confundir las prioridades. Es momento de tomar medidas efectivas, urgentes y fácilmente aplicables para detener la caída en las actividades comerciales, industriales y de construcción. Junto a un plan fruto de la cooperación público-privada, el Gobierno Nacional debe concentrar los esfuerzos en disipar las incertidumbres desde los frentes económico y político que hoy contribuyen a la desaceleración. Por ejemplo, el rumbo futuro de las reformas en discusión -pensional, laboral y de salud- debería pasar por una concertación con fuerzas políticas independientes y opositoras, que recoja y tramite las sonoras alarmas que los articulados actuales siguen despertando. Además, sectores como el energético requieren mensajes y señales que brindan tranquilidad en torno a la regulación, la seguridad jurídica y la atracción de las inversiones. En otras palabras, el 2024 es el año de la recuperación, no solo del ritmo de crecimiento económico sino también de la confianza de las empresas, los consumidores y los inversionistas.

En materia de inflación y tasas de interés, las perspectivas del año nuevo apuntan a una lenta caída que traerá alivio -en especial en el segundo semestre- pero sin la velocidad requerida para disparar el crecimiento. A lo anterior se añade el inicio del deterioro del mercado laboral en la capacidad de la economía de crear los suficientes puestos de trabajo. En conclusión, un escenario desafiante en este 2024 que depende de que el Gobierno enfile sus baterías tanto al crecimiento como al trabajo conjunto con las empresas y el sector privado.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda