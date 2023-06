No a cualquier precio

La actual legislatura del Congreso de la República entra en su recta final y con ella los tiempos requeridos para el trámite del paquete de reformas que impulsa el gobierno de Gustavo Petro. Los proyectos de ley de salud, pensiones y régimen laboral no solo carecen de los respaldos políticos necesarios para avanzar en su tránsito parlamentario, sino tampoco cuentan con el suficiente apoyo ciudadano.



La reciente encuesta de Invamer, “Colombia Opina”, muestra que, tras diez meses de gestión, el 66 por ciento no ha percibido el ‘cambio’ con el que el primer mandatario de izquierda llegó al poder. Además, la agenda de reformas anunciadas por el Gobierno Nacional es rechazada por el 60,9 por ciento de los colombianos. A pesar de las invitaciones insistentes del jefe del Estado a una movilización popular en respaldo a estas iniciativas -con ‘balconazos’ en la Casa de Nariño incluidos- la respuesta ha sido menos que tibia.



A lo anterior se deben añadir tanto la fractura de la coalición de gobierno, con crisis ministerial incorporada, como la incapacidad de recomponer las mayorías parlamentarias. Mientras el proyecto de reforma a la salud pasó su primer debate, los textos de las reformas laboral y pensional continúan esperando el avance en su trámite. Si bien las negociaciones al detal del Gobierno Nacional con congresistas para aprobar las iniciativas siempre pueden dar frutos en los próximos días, el panorama se perfila enredado y en contra del reloj.



Y, como si fuera poco, el presidente Petro atraviesa por el peor momento de su mandato: con un desplome de popularidad en varios sondeos de opinión, con varias de sus banderas como la ‘paz total’ o la transición energética empantanadas y con el escándalo de las intercepciones e interrogatorios ilícitos a la niñera de la jefe de gabinete, Laura Sarabia, que se vio obligada a renunciar junto al hoy ex embajador de Venezuela, Armando Benedetti.



Todos estos factores llevan a poner en duda no solo la capacidad de maniobra política del Gobierno para impulsar esta agenda legislativa sino también la conveniencia de hacerlo. En otras palabras, sin entusiasmo popular ni respaldos políticos sólidos detrás de estas iniciativas, vale la pena que se aprueben estos cambios drásticos en áreas tan sensibles como el sistema de salud, las pensiones y las normas laborales. En especial, cuando la administración Petro desaprovechó estos meses de discusión pública de las reformas para encontrar los puntos intermedios necesarios para lograr un acuerdo alrededor de estas transformaciones.



No se trata de desconocer que el servicio de salud, el régimen pensional y las políticas laborales requieren de importantes ajustes. Por ejemplo, el fortalecimiento de un pilar solidario que mejore las condiciones de pensión de los adultos mayores en pobreza o la urgencia de un modelo más eficiente de atención en regiones rurales son preocupaciones que recogieron consensos y apoyo. No obstante, el gobierno Petro redobló su apuesta en tres complicados frentes: la persistente estatización, un conjunto de medidas en contra de las empresas y de la iniciativa privada, y un alto riesgo de insostenibilidad fiscal. Todo lo anterior en medio de una retórica hostil y polarizante en contra del sector privado, concentrada mucho en más en identificar ‘enemigos’ que en persuadir y ganar el respaldo ciudadano.



Bajo este ambiente de crisis política, apatía popular, crecientes críticas y falta de acuerdos, cabe preguntarse si es momento de ponderar si estos riesgos estatizantes y fiscales, y los sesgos anti-empresariales que trae el paquete de reformas compensa los contados aspectos positivos de las mismas.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda