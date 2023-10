¿Valdrá la pena?

Esta semana entran en vigencia los nuevos gravámenes a las bebidas azucaradas y a alimentos procesados, incorporados dentro de la reforma tributaria del año pasado. 21 productos -que incluyen gaseosas, chocolates, galletas, salsas, salchichas, helados, entre otros, y que hacen parte de la alimentación diaria de los colombianos- estarán sujetos a esta carga tributaria adicional.

Estos llamados ‘impuestos saludables’ se cobran ya, de acuerdo con una base de datos del Banco Mundial, en unos 108 países del mundo, mayoritariamente en vías de desarrollo. Si bien el Ministerio de Hacienda estima su recaudo en unos $3 billones, la postura del Gobierno ha sido que su implementación obedece a la intención de proteger la salud pública, promover hábitos saludables y reducir la obesidad y otros problemas nutricionales de los colombianos. Al igual que otros tributos al ‘pecado’ -como los de los cigarrillos y alcohol- los impuestos al popularmente llamado ‘mecato’ están orientados a desincentivar vía altos precios el consumo de productos que se consideran dañinos. Un poderoso y exitoso cabildeo, desde organismos multilaterales e influyentes fundaciones extranjeras pasando por ONG’s locales, viene desde hace varios años promoviendo esa equivalencia entre el daño y las externalidades negativas de la nicotina o el alcohol con las que generan los alimentos con azúcares o algún procesamiento.

La industria de los alimentos -que en Colombia aporta la quinta parte del PIB manufacturero y genera alrededor de 446.000 empleos- está sujeta tanto a regulaciones sanitarias como a sellos de advertencia e impuestos, igual que la tabacalera. Tras el reciente aval de la Corte Constitucional, los impuestos ‘saludables’ no tienen reversa y la realidad es que, a partir de esta semana, los efectos, como la transferencia a los consumidores vía precios, empezarán a sentirse.

No obstante, no sobra esgrimir de nuevo el argumento de la libertad de elegir de los consumidores. Los defensores de estas cargas tributarias visualizan erróneamente al Estado como el encargado, no solo de promover pedagogía nutricional y estimular mejores hábitos alimenticios, sino también de ‘castigar’ con tributos los alimentos y bebidas que considera poco saludables. Este ‘Estado niñera’ se precia de interferir en las decisiones de los ciudadanos, coartando su libertad y su responsabilidad individual. La realidad de estos nuevos gravámenes conduce a evaluar el inevitable impacto económico que generarán en las 44.925 empresas de alimentos -muchas de ellas pymes- y en las finanzas de los hogares. Las compañías con más recursos podrán adaptar las porciones o las estrategias de sus productos a las nuevas reglas del Estado, mientras que las familias consumirán menos chocolates, papas fritas, helados y galletas, que es el deseo de los grupos de interés impulsores de estas restricciones. A lo anterior se añade un efecto inflacionario que las estimaciones oficiales calculan en alrededor de 0,21 puntos porcentuales en 2023, 0,11 puntos porcentuales el año entrante y 0,12 en 2025.

Quedan asimismo las preguntas de cómo se integra esta restricción impositiva a una estrategia nacional para mejorar la nutrición y de cómo se medirá su efectividad a la meta de reducir la obesidad y sus enfermedades asociadas. Las respuestas no se ven sencillas, ya que el Estado no cuenta con información actualizada sobre el estado nutricional de los colombianos. Resta enfatizar en que tanto la industria de bebidas y alimentos como el Gobierno deben monitorear técnicamente qué tan efectivos y eficientes son los impuestos ‘saludables’ para reducir las externalidades negativas de una problemática grave como la obesidad.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

@pachomiranda