Chile y el cambio

El domingo pasado las mayorías chilenas le dijeron no en las urnas a la nueva Carta Política que hace dos años habían aprobado redactar. Alrededor del 62% de los votantes optaron por la opción de ‘Rechazo’ al texto generado por la asamblea constituyente frente a 38% de aceptación. Ante el respaldo que el joven presidente de la nación austral Gabriel Boric había dado al ‘sí’, el veredicto de la histórica jornada se consideró un plebiscito negativo a su gestión, que lleva seis meses.

Más que analizar las poderosas razones que condujeron al pueblo chileno a darle la espalda a un nuevo marco político, a pesar de apoyar su necesidad, el caso amerita una reflexión no tanto sobre el cambio sino sobre la ‘administración’ de ese cambio y cómo las mayorías de una sociedad lo terminan aceptando y sosteniendo en el futuro.



Esta reflexión es pertinente en el momento social, político y económico que atraviesa particularmente Colombia. Hace pocos días el presidente Gustavo Petro cumplió el primero de sus 48 meses de mandato en medio del apoyo mayoritario en las encuestas de opinión pública. En simultánea tanto el primer mandatario como varios de sus ministros han expresado propuestas de reformas y transformaciones en varios frentes desde el tributario hasta el petrolero pasando por la salud, el mercado laboral, el sector agrario y la ‘paz total’ con las organizaciones criminales.



Los sondeos en este primer mes de administración confirman las altísimas expectativas sociales que ha despertado el presidente Petro -el optimismo mejora incluso para bajar el desempleo y la inflación- y la urgente preocupación de los colombianos sobre los temas de la economía. Es evidente que la gente aspira a soluciones tangibles y entendibles a su actual situación -conseguir empleo, mitigar el alto costo de vida o mejorar ingresos-.



A pesar de una Constitución garantista, con decenas de nuevos derechos y mayor intervención del Estado, los votantes australes sintieron confusión sobre la implementación efectiva de esos 388 artículos para mejorar sus condiciones de hoy. Esa ‘incertidumbre’ frente a la ruta clara de materialización del cambio condujo, junto a muchos otros factores, a un respaldo al status quo.



Un segundo aspecto es el de la generación de consensos y la necesidad de construir coaliciones de apoyo lo suficientemente amplias. El texto de la rechazada Carta chilena no contó con el respaldo de un importante sector de centroizquierda y quedó posicionada hacia la izquierda del espectro ideológico. Es decir, respondía a demandas de movimientos sociales específicos, legítimas pero compartimentalizadas. Ayer el gobierno Petro ratificó una potente coalición de gobierno en el Congreso de la República con amplias mayorías. El reto estará en mantener el apoyo dentro de la sociedad -incluyendo empresarios y hogares con unas preocupaciones y prioridades alejadas de los partidos políticos-.



En tercer lugar, a las coaliciones sociales y los consensos políticos se debe sumar el esfuerzo de la comunicación de ese cambio, y en especial de la materialización del mismo. El escenario de Chile es complejo ya que la mayoría de sus ciudadanos quiere una nueva Carta, un nuevo marco de acción política, económica y social, pero no la que se redactó desde la izquierda.



Hoy las avenidas del cambio desde la Casa de Nariño son múltiples, específicas, sectoriales, algunas que no fueron protagonistas de la campaña y muchas con hojas de ruta que afinar. El momento en el que hoy está Chile enseña que aprobar la necesidad de transformación no necesariamente se traduce en el respaldo masivo a cualquier tipo de transformación.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

