China ‘estratégica’

Ayer, en medio de la visita del presidente de la República, Gustavo Petro, a su homólogo, Xi Jinping, en Beijing, Colombia y China anunciaron que las relaciones binacionales se escalaron a la categoría de ‘asociación estratégica’.



Una docena de instrumentos de cooperación fueron firmados por ambos países que cobijan desde protocolos sanitarios para la carne bovina y la quinua colombianas hasta la economía digital pasando por grupos de trabajo en inversión, comercio y educación.

Si bien el gobierno colombiano no oficializó su ingreso a la Iniciativa de la Franja y la Ruta- la iniciativa de desarrollo multilateral preferida por Beijing-, la gira diplomática del primer mandatario sí estrecha un poco más los lazos sino-colombianos.



China se ha convertido hoy en el segundo socio comercial de Colombia, después de Estados Unidos, con unas exportaciones en 2022 que ascendieron a US$2,1 mil millones e importaciones por alrededor de US$16 mil millones.



La presencia del gigante asiático ha venido creciendo en los últimos años, en especial en el sector minero y de la infraestructura. Proyectos de movilidad como la primera línea del metro de Bogotá y el Regiotram de Occidente, así como iniciativas viales como la Autopista al Mar 2 están en manos de empresas chinas.



A pesar de lo anterior, la cercanía de Colombia con Estados Unidos ha, de cierta manera, mantenido alejados muchos intereses económicos y comerciales de Beijing en comparación con la penetración en otros países latinoamericanos.





Esta es precisamente una de las conclusiones más evidentes de esta elevación del nivel de las relaciones colombo-chinas. Constituye un éxito diplomático de Beijing que Colombia, un fuerte aliado de Washington en el hemisferio, transite un camino de acercamiento a la esfera de la potencia asiática.



En especial, cuando los tiempos pos-pandémicos se están caracterizando por la conformación de bloques geopolíticos y de acercamientos económicos en clave de estos intereses. No causó sorpresa entonces que Colombia se uniera a China en la posición frente al actual conflicto entre Israel y Hamás.

​

Ya no es noticia que los diplomáticos chinos han penetrado la esfera de EE. UU. sobre el subcontinente latinoamericano. Sucesivos gobiernos en la Casa Blanca han prestado mayor atención a otras latitudes, mientras Beijing fortalece los lazos con la mayoría de las economías de la región. Petro aprovecha esa laxitud -y marcado desinterés- de Washington para acercar a Colombia lo más posible a China en un entorno cada vez más multipolar.



No obstante, el afán de la Casa de Nariño por alterar el curso del proyecto de la primera línea del metro de Bogotá terminó por opacar este balance diplomático.



El Gobierno, a pocos días de las elecciones regionales, generó esa expectativa errónea de que el futuro de una de las iniciativas de infraestructura más ambiciosas del país iba a definirse en el Gran Salón del Pueblo con el presidente Xi. Al fin de cuentas, el tema ni siquiera fue tratado a nivel presidencial y la sola expectativa desató rechazo entre los capitalinos. Aunque Petro sigue insistiendo en modificar el trazado, incluso financiándolo en su totalidad con recursos nacionales, modificaciones de esta naturaleza se traducirían con seguridad en más tiempo de construcción y en mayores costos.



Cada periplo presidencial a China despierta esa aspiración de que Colombia sea capaz de aprovechar las inmensas potencialidades comerciales, tecnológicas, educativas, culturales y de inversión que ofrece el país del dragón. De los ministerios y la gestión depende que la categoría ‘estratégica’ se traduzca en beneficios para la economía.





FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda