Ciudades inseguras

No pasa una semana en Colombia en la que los medios de comunicación no registren preocupantes hechos de inseguridad en las grandes capitales y a lo largo y ancho del territorio nacional. Sumado a las acciones más vinculadas a la guerrilla, las disidencias y las organizaciones criminales, también se viven situaciones de zozobra en medio de las ciudades y ante los ojos y las cámaras de los celulares de los ciudadanos de a pie.



Hace pocos días un robo y un ataque, llevado a cabo a plena luz del día en una importante avenida de Bogotá, quedó registrado en video y circuló por redes sociales, desatando una ola de impotencia e indignación en la población capitalina. En Barranquilla, la principal ciudad del Caribe, un ataque sicarial contra los cabecillas de una banda criminal se desencadenó en la mitad de un barrio exclusivo.



En Bucaramanga, la capital santandereana, una carga explosiva fue detonada en contra de una estación de la Policía, dejando nueve uniformados heridos, al mismo tiempo que se presentaron desmanes. En Buenaventura, las estructuras criminales de los ‘shotas’ y los ‘espartanos’ han incumplido una tregua entre ellos y han desatado una ola de violencia en el principal puerto del Pacífico en una pugna territorial.



En Soacha una familia fue masacrada recientemente por ajustes de cuentas, mientras que en Cali se registran en video intentos de robo y otros delitos en las calles. Todo lo anterior sin incorporar el deterioro de la seguridad territorial, ad portas del arranque de la tregua con el ELN y la suspensión de las operaciones ofensivas contra ese grupo guerrillero, que incluye el secuestro de una sargento del Ejército y sus dos hijos menores.



No genera mayor sorpresa entonces que, de acuerdo a la más reciente medición de la encuesta Invamer, el 84% de los colombianos considere que la seguridad en el país esté empeorando.



Dentro de los principales problemas que enfrenta Colombia, los encuestados ubicaron el “orden público y la seguridad” en un tercer lugar con un 21%, mientras que el 61% afirmó que la política de ‘paz total’ del gobierno Petro va por mal camino.



En el caso particular de la capital de la República, los indicadores de la secretaría de Seguridad y Convivencia reflejan un deterioro en los delitos de homicidio y varios tipos de hurtos, que son unos de los más impactan a los ciudadanos. Entre enero y mayo de este año, los homicidios aumentaron un 9,1% en comparación con el mismo período de 2022. En el caso del hurto a personas, el aumento registrado fue del 25% y el de residencias del 30,7%.



Si bien es cierto que se reportan reducciones en hurtos a motocicletas y celulares, así como mejoras en los indicadores de seguridad en el sistema de transporte masivo TransMilenio, los robos cada vez más descarados y la intensificación del accionar delictivo de grupos organizados en la ciudad exacerban tanto la sensación de inseguridad como la impotencia de los capitalinos. No ayuda que las autoridades distritales esgriman su dedo acusador contra el Gobierno Nacional y a otros actores y den la impresión de no asumir su responsabilidad ni de tomar cartas urgentes en el asunto.



Colombia está a pocos días de arrancar otra temporada electoral, esta vez para elegir a los nuevos mandatarios en los comicios regionales en octubre próximo.



La inseguridad urbana, y los resultados insatisfactorios en la lucha contra la criminalidad, deben ser protagonistas de primera línea en los debates públicos de las campañas en las principales ciudades del país.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda