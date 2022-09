Combatir la inflación

En agosto otra vez el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se disparó más allá de las expectativas del mercado. De acuerdo al reporte del Dane la variación mensual registró un 1,02% mientras que la anual del IPC alcanzó 10,82% el mes pasado, el nivel más alto de los últimos 23 años.

Jalonada por los alimentos, alojamiento y servicios públicos, la inflación sigue imparable minando la capacidad adquisitiva de los hogares colombianos.



La división de alimentos ya alcanza una variación anual de 25% y la de restaurantes y hoteles superó el 15%. Cinco capitales del Caribe continental más Cúcuta encabezan el listado de las ciudades con mayor inflación anual en el país. Santa Marta con 14,42% y Valledupar con 14,28% son las urbes con el IPC más elevado mientras que Bogotá ya se acerca a los dos dígitos (9,69%).



Esta ‘geografía’ de la inflación debe empezar a preocupar al Gobierno y a las autoridades económicas. Los siete departamentos de la Costa Caribe están registrando variaciones de precios mucho más alta que el resto del país, en especial por el IPC de electricidad. Por ejemplo, mientras la variación anual de electricidad a nivel nacional marca un 25,9% y en Bogotá un 21,44%, Santa Marta reporta el doble (49,9%) y Riohacha (47,09%).



Ayer el presidente Gustavo Petro convocó a los gremios eléctricos para que explicaran “ese comportamiento extraño”. Lo cierto es que para estas regiones como el Caribe mitigar el impacto de la inflación pasa por los precios de la luz. Si bien los precios de los alimentos empujan al alza generalizada al IPC, los servicios públicos, en especial la energía eléctrica, también debe llamar la atención.



El costo de vida integra asimismo el conjunto de altas expectativas de los ciudadanos frente al nuevo gobierno Petro. Según la más reciente encuesta Invamer, el porcentaje de habitantes de las cinco grandes capitales que considera que la inflación está “mejorando” se triplicó: paso de 4% a 12%. Estas percepciones son aún más cruciales si se tiene en cuenta el severo impacto que la galopante inflación está infligiendo en los hogares pobres del país.



El reporte del Dane para agosto muestra que el IPC para los hogares pobres y vulnerables ya alcanza los 12,53% y 12,07% respectivamente. Siendo los temas económicos y de desempleo la principal preocupación de los colombianos actualmente, la administración Petro debe enfrentar con urgencia y decisión la lucha contra la inflación. Las innegables características globales e impulsadores internacionales de la disparada en los precios de los productos básicos no pueden constituirse en un argumento para la inacción. Tampoco el Ejecutivo debe depender de los efectos de las decisiones de subir intereses que viene tomando el Banco de la República.



Una estrategia de esta naturaleza no será tarea sencilla. El gobierno anterior lanzó un paquete de medidas- que incluían aranceles y tocaban la cadena de producción agrícola -que finalmente fueron ineficaces en detener esta imparable tendencia-. Ahora el turno es para la administración Petro para destapar sus cartas contra la inflación, que deben incluir la decisión sobre el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles y los aumentos a la gasolina y al diésel.



A lo anterior se añade el debido equilibrio que debe mantenerse para que las ‘fórmulas’ contra este fenómeno inflacionario no terminen por descarrilar el positivo ritmo de crecimiento de la economía en los meses recientes y afectar la generación del empleo y la inversión. Los hogares colombianos están a la espera de ese esfuerzo gubernamental.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda