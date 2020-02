Cómo regular Facebook

Una de las tareas más prioritarias que hoy enfrentan prácticamente todos los gobiernos democráticos del mundo es la regulación de las redes sociales.



Plataformas como Facebook y Twitter, al igual que buscadores como Google, manejan diariamente trillones de datos sobre miles de millones de usuarios: sus gustos, sus intereses y mucha más información privada y personal.

Cada una de estas redes sociales han construido en menos de 15 años populosas comunidades virtuales donde no solo se comparten fotos y se anuncian productos, sino también se propagan ideas políticas, noticias falsas, desinformación y mensajes de odio.

El desafío tecnológico hoy radica en qué tipo de gobernanza sobre estas comunidades establecer desde las esferas gubernamentales y desde la sociedad.



Mucho se ha discutido sobre las características que esta regulación debería tener. Por ejemplo, uno de los principales elementos de cualquier aparato normativo compete a la protección de los datos.



Fue precisamente hace dos años un escándalo global relativo al manejo de los datos de las personas con intereses electorales el que puso los reflectores del mundo sobre Facebook. La firma Cambridge Analytica recogió de manera ilícita información personal de millones de usuarios de Facebook sin su consentimiento para utilizarlo en campañas políticas.



A lo anterior se añade el debate en Estados Unidos sobre el papel de Facebook dentro de las elecciones presidenciales de 2016, en las que salió victorioso el presidente Donald Trump. A la red social se le acusa de “facilitar” su triunfo mediante la publicación de cientos de miles de anuncios y publicaciones en Facebook, muchos de ellos con afirmaciones falsas.



Este rol de la plataforma parece que se podría repetir para los comicios presidenciales de este año. Una reciente investigación del diario inglés The Guardian identificó 218 mil anuncios de Facebook para la reelección de Trump durante el año pasado, por más de 20 millones de dólares.



La preocupación para una mayor protección de los datos también llega a Colombia. Esta semana, la Superintendencia de Industria y Comercio le dio un ultimátum a Facebook para que tomen las medidas necesarias para proteger a los 31 millones de usuarios colombianos.



La plataforma tiene hasta mediados de junio para implementar una seguridad más eficiente para el acceso, uso, adulteración y consulta no autorizada de la información en las cuentas de Colombia.



Otro aspecto que debe contener la regulación a las redes sociales es el del contenido dañino, mentiroso y promotor del odio y del racismo, que circula diariamente y sin control.



Evidentemente, como lo escribió el creador de Facebook, Mark Zuckerberg, en el Financial Times, las plataformas cada día se plantean trueques entre valores democráticos como la libre expresión y seguridad, o entre privacidad y la aplicación de la ley.



En su columna, Zuckerberg pide más regulación pero defiende la necesidad de que las empresas también se autorregulen y que no se frene la innovación y la investigación. La respuesta de las autoridades europeas frente al plan de Facebook fue tajante: “No es suficiente y demasiado bajo en términos de responsabilidad y regulación”.



Colombia no es ajena a estos debates acerca de cómo gobernar sobre las redes sociales, su manejo de información y su rol dentro del desarrollo económico, la innovación y la circulación de ideas en las democracias.



El Conpes de la política de transfomación digital, aprobado en diciembre pasado, instruye que el Gobierno cree “ambientes de prueba regulatorios” y que actualice las normatividades para nuevas tecnologías. El país debe participar en este debate global.