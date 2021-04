¿Cómo se reactiva Bogotá?

Ayer la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) lanzó el Termómetro de la Reactivación Económica de Bogotá y la Región.



La herramienta, con siete indicadores y 24 variables, ayudará al necesario seguimiento del comportamiento de la economía capitalina, las dinámicas empresariales y la evaluación de la pandemia del Covid-19 en la capital de la República y unos 59 municipios cundinamarqueses.

Tanto a nivel sanitario como económico Bogotá ha sido particularmente golpeada con severidad por la crisis del coronavirus. Por el peso del Distrito Capital en el PIB nacional, “la recuperación de Colombia no se dará sin Bogotá”, como lo afirmó Juan Mauricio Ramírez, jefe de las finanzas de la ciudad.



El instrumento de la Cámara de Comercio capitalina mide el pulso a las perspectivas y dinámicas de las empresas de todos los tamaños, el PIB bogotano, desempeño de sectores claves, mercado laboral, comercio exterior e indicadores de la pandemia.



La fotografía para la reactivación de Bogotá en esta primera medición despierta muchas alarmas. Con una contracción en el PIB trimestral al final de 2020 de 3,7 por ciento y caídas en los desempeños de la producción industrial, las ventas reales del comercio y el sector construcción, el 2021 no arrancó para la capital con el pie derecho.



El mercado laboral también debe ser motivo de preocupación para las perspectivas económicas del Distrito. Mientras la tasa de desempleo en la ciudad es de un 19,5 por ciento, la economía capitalina destruyó 436 mil puestos de trabajo y generó 400 mil desocupados en febrero pasado.



Además, el termómetro muestra que, al igual que en otras regiones del país, la senda de la reactivación y el plan de vacunación produce resultados positivos. Los indicadores de comercio exterior marcan señales de mejora así como mejoras en la aplicación efectiva de las dosis de vacunas contra la covid. En este último indicador, el porcentaje de Cundinamarca es mayor que el de Bogotá.



Las dinámicas empresariales del Distrito -que contemplan negocios de todos los tamaños y sectores- proyecta una recuperación agridulce. Si bien en marzo las percepciones sobre las ventas y la producción registraron pequeñas mejoras, el porcentaje de empresas operando, a plena capacidad y con restricciones, cayó de 78 a 73 por ciento.



De hecho, en marzo el 14 por ciento de las empresas en el Distrito cerraron para siempre frente al 8 por ciento en octubre pasado. Las cuarentenas y restricciones siguen golpeado la actividad empresarial bogotana: con el 26 por ciento son la principal causa de cierres de los negocios.



La Capital de la República regresa hoy a cuarentena estricta por el fin de semana a raíz de las altas ocupaciones de unidades de cuidados intensivos. Continuarán restricciones como el ‘pico y cédula’ que impactan al comercio formal y retrasan la recuperación de las ventas y de la actividad.



Lo más probable es que la “cuesta” de enero a raíz del segundo pico se replique con intensidad similar en este arranque del segundo trimestre del año con confinamientos y restricciones.



No se trata de atacar las inevitables decisiones sanitarias tanto de Bogotá como de otras regiones para mitigar los contagios y los fallecimientos en el tránsito a este tercer pico de la pandemia. El llamado es a remozar las estrategias públicas, desde el Distrito Capital y el Gobierno Nacional, para estabilizar la senda de la reactivación para la principal economía regional del país.



En Bogotá debe detenerse la pérdida de empleos y la ralentización del dinamismo económico.