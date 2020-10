Crisis con impopularidad

El pasado miércoles se publicó la más reciente edición de la encuesta Invamer, que mide la opinión en las cinco grandes ciudades del país.



Esta medición, correspondiente a finales de octubre, es la cuarta que se realiza desde abril, mes en el que arrancó la cuarentena. Es precisamente esta secuencia la que permite detectar ciertas tendencias de los sectores urbanos del país sobre la gestión del Gobierno, el manejo de la pandemia, la imagen de la dirigencia política y la percepción sobre varias instituciones y áreas de la política pública.



El principal resultado de la encuesta de octubre es el fin de la disparada de la imagen favorable del presidente Iván Duque a causa de la pandemia del coronavirus. En abril, en medio de los confinamientos, el primer mandatario pasó del 23 por ciento de favorabilidad al 52 por ciento. Ese mismo registro para este mes se desplomó al 31 por ciento mientras que el rechazo a la gestión presidencial alcanzó el 61 por ciento.



Para Iván Duque, la nueva normalidad es el regreso a la impopularidad normal de buena parte de sus 26 meses de administración. Lo mismo se puede afirmar de muchos de los sectores del Gobierno, con contadas excepciones.



La fotografía del manejo de la economía y la seguridad mantiene sus registros muy negativos. La percepción de la inseguridad, que en las cuarentenas mejoró sustancialmente, regresó al 89 por ciento de desfavorabilidad junto con el 86 por ciento de imagen negativa en materia de desempleo y el 85 por ciento de corrupción.



Si bien el porcentaje de colombianos que aprueba el manejo económico de Duque ha subido 12 puntos en seis meses, tres de cada cuatro encuestados siguen evaluando la economía negativamente.



A pesar de que los indicadores reflejan que la reactivación de la economía es una realidad tangible y que el país ha mejorado mucho desde que se tocó fondo en abril, la Casa de Nariño no logra traducir esa gestión económica ni en puntos de favorabilidad ni en más optimismo ciudadano.



Las consecuencias de que la imagen presidencial regrese a la “normalidad” pre-pandemia son de gran calado. En primer lugar, la pequeña ventana para que el Gobierno Nacional empujara reformas estructurales que la economía necesita como la laboral y la pensional, se cerraría por mucho tiempo.



Segundo, el hecho de que Duque no recoja en imagen positiva su gestión en el manejo de la pandemia impacta la toma de las difíciles decisiones que vendrán en los próximos meses para el Ejecutivo. Los peligros de no asumir políticas costosas en la opinión o la tentación de medidas populistas son altos.



Un tercer efecto es el enrarecimiento del ambiente político, social y económico del país con miras al 2021 como año previo a las elecciones. En lo político está el generalizado y mayoritario desprestigio de gran parte de instituciones medidas por la encuesta. Estos son los registros de desfavorabilidad de la Fiscalía (67 por ciento), el Congreso de la República (81 por ciento), el sistema judicial (81 por ciento), la Corte Suprema (62 por ciento), los medios de comunicación (58 por ciento), la Policía Nacional (64 por ciento). Hasta las Fuerzas Militares hoy son fuente de polarización: 48 por ciento las apoyan y el mismo porcentaje las rechazan.



Frente al enrarecimiento social están no solo el pesimismo creciente, que se alimentará de la crisis económica, sino también el temor por la pandemia. Seis de cada 10 encuestados piensan que se contagiarán de covid-19 en los próximos dos meses y el 48 por ciento que “lo peor está por venir”. Esta encuesta es tan solo una fotografía instantánea de la opinión al arranque de la reapertura. Pero preocupa que al Gobierno le toque liderar la reactivación en medio de la impopularidad.



Francisco Miranda Hamburger

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda