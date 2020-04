Cuarentena 2.0

Ayer el presidente Iván Duque anunció más detalles de la siguiente fase del aislamiento obligatorio preventivo en el territorio nacional.



El primer mandatario extendió la cuarentena otras dos semanas más hasta el 11 de mayo. Además, informó que los sectores de la construcción y de las manufacturas podrían reactivarse a partir del 27 de abril, previa aprobación y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

Acierta el Gobierno Nacional en extender el tiempo de confinamiento para la mayoría de los colombianos. En comparación con las proyecciones iniciales de contagiados y muertes, las medidas de distanciamiento social han servido para ganar un tiempo necesario para robustecer el sistema de salud y para obtener mejor información sobre la propagación del coronavirus en Colombia.



Esta nueva versión de la cuarentena incluye la reapertura de las operaciones de dos sectores claves en la economía y en la generación de empleo.



La construcción contribuye aproximadamente con el 7.7 por ciento del PIB nacional y es el quinto sector por tamaño. La totalidad del sector industrial, por su parte, se acerca al 14 por ciento del PIB y es el tercero por contribución.



Dentro de esta sombrilla industrial se encuentran subsectores como la metalurgia, los textiles y el calzado, la fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos y productos de madera y papel, entre otros.



Además, la industria y la construcción combinadas responden por unos cuatro millones de empleos, alrededor del 18 por ciento de todo el empleo nacional. Muchos de esos puestos de trabajo son desempeñados por obreros y mano de obra no calificada.



Si tan solo un parte de ambos sectores económicos comienza a retornar en algún grado a sus actividades, muchas empresas, proyectos de vivienda y empleos se salvarán.

Esta decisión de “prender” la construcción y la industria manufacturera compromete no solo al Gobierno Nacional sino también a los dirigentes gremiales, los líderes de las empresas y los propios trabajadores de los sectores.



Los ojos del resto de la economía, de la sociedad y del mundo político seguirán con atención cómo estas actividades regresan a sus operaciones en medio de una crisis sanitaria que no ha sido superada.



Los protocolos para los distintos sectores y subsectores deben ser cumplidos con la máxima rigurosidad en fábricas y proyectos de construcción. El objetivo en esta reapertura no puede ser la productividad o recuperar lo perdido durante el aislamiento, sino la demostración a todo el país que la construcción y los subsectores industriales son capaces de proteger la salud y de producir.



Al Gobierno le queda la responsabilidad de la vigilancia estricta no solo del cumplimiento de los protocolos sino también del monitoreo epidemiológico de esos sectores económicos. De presentarse una situación sanitaria crítica, no debe temblarle la mano al Ejecutivo para cerrar las exenciones. La máxima de la salud de los colombianos por encima de todo se pondrá a prueba en esta segunda fase de la cuarentena.



Los trabajadores de ambos sectores también tienen su cuota de responsabilidad: conocer, cumplir y reforzar las distintas medidas de protección y de distanciamiento social. Deben cuidarse y cuidar a sus compañeros.



Es aún prematuro hablar del fin de la pandemia del coronavirus. Tampoco hay claridad hoy del impacto total que tendrá esta cuarentena en vidas, en empleos y en producción de la economía. Pero la decisión de abrir construcción y manufacturas constituye una prueba para saber si, aún en medio de la pandemia, algunas actividades pueden operar. De fracasar ese intento, medido en una disparada de contagios, habrá que cerrar de nuevo.