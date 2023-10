Cuentas claras

En múltiples ocasiones, en los últimos meses, este espacio editorial se ha dedicado a comentar algunos aspectos inconvenientes de los articulados del paquete de reformas -salud, pensional y laboral- que tramita actualmente el Gobierno Nacional en el Congreso de la República.



La reflexión de hoy con la debida advertencia que la casa editorial de Portafolio hace parte de un conglomerado de empresas al cual pertenece una AFP- gira en torno, no a elementos de los proyectos de ley, sino a los impactos fiscales que generaría sus respectivas aprobaciones.

La preocupación por los efectos en las finanzas públicas que traería la tríada de reformas de la administración Petro no es nueva y ha acompañado las discusiones públicas desde expertos, tanques de pensamiento, gremios y analistas, durante lo corrido del año.



Por ejemplo, en julio pasado, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) incluyó en su análisis del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) la advertencia sobre la ausencia de los gastos adicionales de las reformas en la senda de las finanzas públicas.

Este comité estimó que, de ser aprobadas estas iniciativas legislativas, en



especial la de salud y la pensional, los costos anuales generados, en el corto plazo, serían del orden del 0,7% del PIB. También alertó que, para el cumplimiento de la regla fiscal, el Gobierno debería establecer la estrategia para financiar estos billonarios desembolsos adicionales.



En otras palabras, la implementación de las reformas de la Casa de Nariño estrecha aún más el limitado margen de maniobra fiscal del Estado colombiano para los próximos años.



Esta semana el Ministerio de Hacienda envió precisamente al Congreso el concepto en el que da el aval fiscal al proyecto de ley de la reforma pensional.



Para la cartera de las finanzas públicas la iniciativa legislativa sí tendría un elevado costo fiscal que “se acoge a las posibilidades financieras de la Nación”. El Ministerio calcula que, de implementarse la reforma, el pasivo pensional subiría al 73% del PIB en 2070, esto es, $132 billones adicionales, mientras que el pilar solidario llegaría al 19% del PIB.



Esto implica un desproporcionado aumento en la deuda pensional de Colombia, a pesar de contar con el aval de Hacienda, que ha disparado las alertas de los analistas. Con corte a 2100 ese ‘hueco’ creado por la nueva reforma ascendería a más de $600 billones. Es evidente que estos cálculos, que provienen del propio Gobierno y no de los opositores, deben ser revisados por los congresistas a cargo de debatir este proyecto de ley.



En materia del proyecto de ley de reforma a la salud, la discusión ha avanzado sin contar con el ejercicio equivalente de aval fiscal. El Carf ha estimado entre $4 y $7 billones los esfuerzos fiscales adicionales que traería la aprobación de este articulado mientras que la plenaria de la Cámara ha evacuado alrededor de la mitad del texto.



No luce sensato ni prudente continuar aprobando artículos de la reforma a la salud sin conocer primero los efectos fiscales definidos por el concepto del Ministerio de Hacienda.



La magnitud y el alcance de una iniciativa que transforma el sistema de salud y la prestación de este servicio fundamental necesita contar con unas cuentas claras sobre sus impactos en la sostenibilidad de las finanzas públicas.



No es una ‘jugadita’ de la oposición o un capricho de los expertos o gremios contrarios a las reformas el insistir en los avales fiscales de Hacienda. El Congreso enfrenta el deber democrático de incorporar en sus debates de las tres reformas las consecuencias sobre las finanzas públicas de aprobar los tres proyectos.





FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

X: @pachomiranda