Cuesta (abajo) de enero

Es tradicional en el arranque del año hablar de la llamada “cuesta de enero”: las alzas de precios, los ajustes y las deudas después de los gastos decembrinos.



En este primer mes de 2021, que termina este domingo, el país experimentó una cuesta (abajo) en términos de las principales prioridades del año: el manejo de la pandemia, la reactivación de la economía y el optimismo ciudadano.



Si bien el 2020 terminó con unas expectativas positivas de las empresas, los hogares y el Gobierno, tanto frente a la economía como a la salud, el recrudecimiento del segundo pico de contagios descarriló rápidamente esa percepción colectiva esperanzadora.



El retorno de las cuarentenas a Bogotá y otras grandes ciudades del país confirmaron a muchos ciudadanos que las difíciles condiciones, los miedos y las restricciones del año pasado continuaban en el 2021.



No causa mayor sorpresa que la reciente encuesta de Invamer, correspondiente al mes de enero, registre un aumento tanto del pesimismo en las principales capitales del país como de la imagen negativa de sus mandatarios locales.



Por ejemplo, solo uno de cada cinco capitalinos piensa que Bogotá está mejorando y la favorabilidad de la alcaldesa Claudia López se desplomó diez puntos a 61 por ciento. Una tendencia similar, y aún más aguda, experimentaron Medellín y Cali y sus respectivos alcaldes: Daniel Quintero y Jorge Iván Ospina.



Este indicador ciudadano es aún más diciente si se tiene en cuenta que los habitantes de estas ciudades habían reconocido en las encuestas la gestión de sus gobernantes locales. ¿Será que ya la ciudadanía está agotada del uso de los alcaldes de medidas de restricción como cuarentenas y toques de queda que tanto impactaron el año pasado?



Si bien, en la misma Invamer, la aprobación del presidente Iván Duque subió cinco puntos a 36 por ciento, los ciudadanos reproducen el pesimismo en las principales políticas del gobierno: manejo de la economía (81 por ciento de rechazo), inseguridad (87 por ciento) y desempleo (90 por ciento). Los colombianos desaprueban la política educativa (61 por ciento) en medio del debate del regreso a las escuelas.



Termina enero con una creciente ansiedad nacional sobre el arranque definitivo del plan nacional de vacunación. No solo Colombia se raja en varios estudios comparativos sobre la gestión frente a la pandemia sino también la esperanza generada por los anuncios de diciembre sobre las vacunas se disipa en medio de los mensajes confusos del Gobierno.



Tras la indisciplina social de las fiestas de fin de año y los primeros días de enero, el choque del segundo pico ha sido más intenso y reflejó que, además de las fallas en cultura ciudadana, la preparación sanitaria y de rastreo de casos no fue la más adecuada.



En el frente de la reactivación económica, es muy probable que el ritmo adquirido en el último tramo de 2020 se pierda. Las cuarentenas, especialmente en Bogotá, han paralizado empresas, golpeado los ingresos laborales y deteriorado las expectativas. Los costos a la economía nacional de las restricciones de enero se estiman entre 8,3 y 12 billones de pesos.



Aún es pronto para dimensionar qué tanto efecto tendrá enero en el comportamiento económico del país en el resto del 2021. Se requerirá de un dinamismo mayor para lograr los niveles de crecimiento pronosticados.



En los retiros de Hatogrande, el alto gobierno identificó la reactivación de la economía y la vacunación como dos de sus principales metas del año. Como lo muestran las experiencias de otros países, solo el inicio de las inmunizaciones no garantiza el control de la pandemia ni el fin de los cierres. En febrero, con las primeras vacunas, hay que recuperar lo perdido en enero.



Francisco Miranda Hamburger

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda