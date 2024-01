Cuestión de previsión

Ayer en Colombia, de acuerdo a cifras oficiales del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), estaban activos 31 incendios en todo el territorio nacional. Cundinamarca, Huila, Boyacá, Norte de Santander, Santander- que incluye el páramo de Berlín- Bolívar, Cesar y La Guajira enfrentan conflagraciones generadas por las altas temperaturas, bajas precipitaciones y, en algunos casos, manos criminales y descuidos.

Bogotá no se ha salvado de la situación.

En los últimos cuatro días, las llamas en los Cerros Orientales y en el Cerro El Cable han acercado a los capitalinos a lo que se experimenta con más frecuencia en otras regiones del país.



Con valentía y compromiso, Bomberos, Defensa Civil y demás autoridades y agencias continúan luchando por apagar definitivamente estos fuegos, en medio de la pregunta nacional sobre qué se pudo haber hecho para prevenir o mitigar estas emergencias climáticas.



En especial, con un presidente de la República como Gustavo Petro que convirtió el cambio climático y su multiplicidad de consecuencias como una de las prioridades de su programa de gobierno.



En el año y medio que lleva en el poder, el primer mandatario ha insistido en un discurso, tanto nacional como internacional, en torno a un escenario futuro, casi que apocalíptico, para Colombia y para el mundo entero y la humanidad, si no se adoptan medidas para contrarrestar el cambio climático.



Algunas tan drásticas y radicales como suspender la exploración de hidrocarburos en el país.



Por esa razón, no deja de ser paradójico que, ante una crisis climática tan seria, como la que hoy enfrenta el país, las respuestas del presidente Petro y de su administración sean tan insuficientes y caóticas.



Cuando los coletazos del fenómeno de El Niño desatan decenas de incendios, que duran días enteros, y ponen a 681 municipios de 28 departamentos en alerta roja, las capacidades del Gobierno ordenado alrededor de esta política pública brillan por su déficit.



Incluso ha habido señalamientos sobre recorte de presupuestos a entidades de manejo de emergencias y críticas a la Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd).



Más aún, una de las primeras reacciones del presidente Petro ante la situación fue acusar a los alcaldes. “Se advirtió a alcaldes salientes y entrantes la gravedad del fenómeno de El Niño que el Ideam marcaba”, trinó el mandatario.



Es, por lo menos, preocupante que, frente a una crisis generada por motivos climáticos, el jefe del Estado no despliegue con rapidez, y efectividad un plan de respuesta con todos los recursos a la mano del Gobierno Nacional.



Contrasta, al menos desde el punto de vista del liderazgo, con la actitud del alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien, sin levantar dedos acusadores y con pocos días en el cargo, ha encarado los dos incendios y tratado de calmar la ansiedad de los capitalinos.



En conclusión, estos incendios y las otras emergencias que ‘El Niño’ está generando ratifican el por qué, junto a los discursos, siempre hay que construir la ejecución y la implementación.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

@pachomiranda