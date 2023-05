Cuestión de prioridades

Con la presentación, la semana pasada, de la ponencia de la reforma laboral, el Gobierno Nacional y los parlamentarios oficialistas perdieron una oportunidad para ajustar el texto del proyecto en respuesta a las alertas de empresarios y centros de estudios. Si bien la Casa de Nariño hizo pequeñas concesiones -como una hora en la jornada nocturna y gradualidad en el aumento en el recargo dominical- la iniciativa continúa enfocada en mejorar las condiciones de quienes ya tienen empleo y de los sindicalizados.



Como lo afirma el reporte ejecutivo de la Misión de Empleo de 2020, el mercado del trabajo constituye una de las instituciones sociales y económicas más cruciales ya que afecta tanto la calidad de vida y la protección de los ciudadanos como la productividad de las empresas y el crecimiento de la economía. Cualquier abordaje que se intente para actualizar o rediseñar las normas laborales necesita incorporar un inevitable equilibrio en ese doble rol. Desafortunadamente la reforma laboral de la administración Petro no sólo subestima el papel protagónico del aparato productivo en la creación de empleo, sino también se queda corta en la ambición de resolver las falencias sociales del mercado del trabajo. Que el Gobierno busque favorecer a los ya empleados y al movimiento sindical no debe generar mayor sorpresa, pero sí luce desconectada con la dura realidad de los desempleados, en especial mujeres y jóvenes, y de los informales.



Nadie discute que las normas laborales colombianas requieren de una urgente actualización ante su palpable disfuncionalidad. Una tasa de desempleo de dos dígitos -uno de cada diez colombianos no consigue trabajo- y un alto nivel de informalidad -casi seis de cada diez son trabajadores informales- son el reflejo de una institucionalidad incapaz de satisfacer ni su papel de generador de seguridad social ni el de motor de desarrollo económico.



Más que reformar por reformar -o lo que es peor, cambiar para impulsar aliados ideológicos- la cuestión es de prioridades. Es decir, el intento reformista del gobierno Petro no atiende falencias estructurales del mercado laboral colombiano como el estímulo a la creación de nuevos empleos, incluyendo los actuales retos que trae la transformación digital, y las estrategias para la reducción de la informalidad. Así como tampoco integra el proyecto laboral con la propuesta de reforma pensional. Al contrario, sin estrategias agresivas de generación de puestos de trabajo e incentivos al empleo formal, el pilar contributivo, sin importar su nuevo diseño, seguirá sin la fortaleza requerida para sostener una cobertura más ampliada.



Dicho lo anterior, el énfasis del texto del Gobierno Nacional en encarecer los costos laborales y mejorar las condiciones de la minoría empleada formalmente, podría incluso conducir a la pérdida de puestos de trabajo. Así concluye el estudio del Grupo de Análisis del Mercado Laboral del Banco de la República: en unos tres o cuatro años, de aprobarse la reforma, las empresas podrían despedir, en un escenario intermedio, a unos 450 mil empleados. Las alarmas de distintos sectores con costos asociados a jornadas nocturnas y festivos como restaurantes, entretenimiento, vigilancia, alojamiento y comerciantes, ya están disparadas en ese mismo sentido.



La pandemia, la inflación más alta en 23 años, la disparada de los costos de insumos y materias primas, dos reformas tributarias consecutivas para costear gasto social, la imparable desaceleración económica y el impacto combinado de las reformas del Gobierno, han minado de forma preocupante la capacidad de aguante de las empresas colombianas, en especial las 1,7 millones de mipymes. La pita está al límite.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

