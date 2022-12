De 4G, coca y otros demonios

En días recientes el presidente de la República Gustavo Petro emitió varias afirmaciones que generan ruido y más preguntas que respuestas en dos áreas claves de política pública: la infraestructura y el manejo de los cultivos ilícitos. Se trata de declaraciones no forzadas del primer mandatario en las que, en el mejor de los casos, se envían mensajes confusos sobre la dirección del Gobierno que enrarecen el ambiente económico.

La primera tiene que ver con la visión de la actual administración sobre el programa de las vías 4G y 5G y su papel dentro de la economía. Para el jefe del Estado en la construcción de estas autopistas “se tiran un poco de plata, solo sirven para importar productos de los puertos para matar la producción nacional en las grandes ciudades de Colombia. Quienes van por esas autopistas son las tractomulas cargadas con las mercancías de los dueños de gran capital”.



Esta es una visión peligrosamente reduccionista del impacto económico y social de este paquete de carreteras que constituye la más ambiciosa inversión en infraestructura del país. El balance del programa 4G registra una decena de proyectos entregados de los 29 planeados, con una inversión que supera los $33 billones. En promedio, de acuerdo a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) el avance está entre 68% a 70%, con efecto negativo por la fuerte ola invernal sobre los cronogramas de las obras.



Parece increíble que se deba defender de la cabeza del Ejecutivo la contribución económica de este abanico de obras viales. Los beneficios que la conectividad del territorio nacional trae a todas las actividades económicas -incluidas el turismo y el sector agropecuario, de gran interés para la Casa de Nariño- se reparten ampliamente. De hecho, por cada peso que se invierta en infraestructura -de todo tipo- se genera a la economía como un todo alrededor de 2,2 pesos. Es decir, un multiplicador.



Lo anterior no significa que el presidente Petro se equivoque cuando habla de la necesidad de más y mejores carreteras que conecten los territorios apartados, muchos de los cuales son afectados por la violencia y las economías ilícitas. De toda la red de las llamadas ‘vías terciarias -más de 140 mil kilómetros-, solo el 10% se encuentra en buen estado y repararlas podría costar entre $50 y $70 billones, más de tres veces todo el recaudo de la reciente reforma tributaria.



Por otro lado, el primer mandatario se refirió a los cultivos de coca y manifestó que la devaluación del peso se debía a que los dólares de la cocaína ya no están entrando al país: “se quedan en el camino, se quedan en Wall Street, Nueva York”. Es asimismo necesario recordar que el comportamiento de la tasa de cambio responde a una variedad múltiple de factores internacionales y locales, como la vulnerabilidad de la economía ante la subida de las tasas de la Reserva Federal de EE. UU. y la tendencia generalizada al alza del dólar frente a muchas monedas en el mundo. Además, impactan la incertidumbre y el deterioro de la confianza de los inversionistas, que son alimentadas por declaraciones presidenciales de esta naturaleza.



En conclusión, el presidente Petro debería no solo cuidar sus afirmaciones que envían señales económicas sino también enfocarse mucho más en la presentación de propuestas tangibles para desarrollar y avanzar. Más que seguir dando esas visiones que disparan el ruido, podría el mandatario, por ejemplo, brindar un mayor detalle de su plan para las vías terciarias -sin atacar las 4G- o sus estrategias para desincentivar los cultivos ilícitos y debilitar las economías ilegales de esas regiones.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda