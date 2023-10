De descuentos y otros demonios

“No debería existir el seguro obligatorio de accidentes de tránsito (Soat)”, afirmó el pasado miércoles el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Al día siguiente de este anuncio, el presidente de la República, Gustavo Petro publicó en su cuenta de X: “El Soat se ha convertido en un instrumento de captura delictiva de los recursos de la salud”.



En esa misma línea, el jefe de la cartera sanitaria del país afirmaría que este seguro “se ha vuelto una situación de muchas irregularidades”.



Las problemáticas alrededor del Soat, especialmente de las motocicletas, son suficientemente conocidas por la administración Petro. A la alta evasión -a finales del año pasado de los 11 millones de motos, solo 40% contaba con el seguro- hay que sumarles varias modalidades de fraude que desangran las finanzas del mecanismo.



Falsos accidentes de tránsito, cobros médicos excesivos, cobros dobles, ‘carteles’ de las ambulancias y en hospitales e IPS, sobrecostos en medicamentos y múltiples accidentes a cargo de la misma póliza, se cuentan dentro de los distintos esquemas de corrupción al sistema.



A pesar de esa situación, que no es nueva, la decisión del Gobierno Nacional fue la de otorgar un descuento del 50% a motos de bajo cilindraje, es decir, a quienes registran los mayores índices de accidentalidad. El regalo del presidente Petro a los motociclistas no fue barato: su costo total se estimó en $2 billones , una décima parte de la reforma tributaria aprobada el año pasado. De hecho, los accidentes de tránsito causados por conductores sin Soat causaron pagos de la Adres por $1,1 billones entre 2020 y 2022.



Lo más paradójico de esta onerosa generosidad del presidente Petro es que las estadísticas muestran su fracaso rotundo. En el primer semestre alrededor del 78% de las motos no pagó su seguro obligatorio en descuento. La medida no le hizo cosquillas a la evasión y terminó por crear un hueco de unos $850 mil millones para las finanzas públicas el año entrante.



La salida a este disparo en el pie del Gobierno Nacional no puede ser la eliminación del Soat, como la está planteando el ministro Jaramillo, sino una revisión del mecanismo para definir medidas que apunten a resolver estas problemáticas. Como se afirmó en este espacio editorial en el momento en que se definía ese descuento: “El Soat amerita una revisión integral, más allá de más subsidios, que, por ejemplo, incluya incentivos para quienes no sufran accidentes, así como la venta de motocicletas más seguras y una mayor responsabilidad ciudadana”.



Otro ejemplo de cómo la administración Petro cree que la solución a las complejas problemáticas públicas es girar dinero es el subsidio de la gasolina a los taxis. Este esquema, que según estableció este diario se llamaría Competaxi, busca compensar a estos vehículos de servicio público de los altos costos generados por la subida de los precios de la gasolina.



De acuerdo a las cifras oficiales, hay alrededor de 201 mil ‘amarillos’ que clasificarían para estas ayudas. Sin embargo, reportes recientes muestran que tan solo 16% aproximadamente se había registrado en el Runt para recibir los subsidios.



Si bien la reforma del Soat y las compensaciones a los taxis son dos asuntos de política pública muy distintos, queda claro que descuentos, subsidios y otras alternativas de giro de dinero a los conductores son soluciones incompletas, en algunos cosas contraproducentes y de corte populista.



Pedir el fin del Soat, sin una ruta clara para su modificación o sustitución de la mano del gremio asegurador, también lo es.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

X: @pachomiranda