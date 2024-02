De ‘yerros’ y otras lecciones

Luego de una serie de artículos de este diario, que iniciaron con la documentación de errores técnicos y legales en la liquidación del Presupuesto de la Nación para 2024 y terminaron con la denuncia de cómo recursos por $13 billones en 108 proyectos estaban en vilo, el Ministerio de Hacienda publicó un decreto de “yerros”. Si bien el ministro Ricardo Bonilla se niega a reconocer que hubo errores, el documento señala la destinación específica de estos dineros y subsana la incertidumbre para el centenar de iniciativas.

Es pertinente recordar que los montos para alrededor de la mitad de las obras fueron recortados por un billón de pesos en comparación con el Plan Operativo Anual de Inversiones y el presupuesto regional de inversiones avalado por el Congreso de la República.



No obstante, tanto la cartera de las finanzas públicas como la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) consideran cerrado este capítulo y, en el caso del gremio, avaló la desagregación del decreto que “garantiza la continuidad de obras neurálgicas”.



Varias discusiones quedan abiertas después de este escándalo en el manejo del Presupuesto General de la Nación (PGN) y lo más probable es que continúen vivas durante el año. Una de ellas es la “excusa” que esgrimió el Ministro de Hacienda para justificar la falta de desagregación del primer decreto: el “ejercicio de priorización” solicitado por el presidente de la República Gustavo Petro.



Es claro que el mandatario persigue mayor discrecionalidad sobre los recursos a la infraestructura y rechaza la actual distribución de dineros a Bogotá y Antioquia. No es descabellado afirmar, entonces, que las grandes obras de infraestructura que se están desarrollando en ambas regiones del país seguirán en la mira de la administración Petro.



En segundo lugar, el Gobierno Nacional continuará asimismo vinculando las destinaciones de recursos a los avances de los distintos proyectos. En esto será clave el trabajo conjunto del gremio de la infraestructura con el Ministerio de Hacienda, para la revisión del estado en el que se encuentran las iniciativas más representativas.



Este ejercicio conjunto ofrece la oportunidad tanto para conocer al detalle las raíces de los retrasos en las obras, como para que el Ejecutivo perciba de primera mano el efecto de las demoras en trámites, licencias y regulaciones de tipo ambiental y de consulta previa.



Una tercera ‘lección’ que se puede derivar de este escándalo del Presupuesto concierne al papel de la tecnocracia en los distintos procesos del Gobierno y su relación con la dirigencia política del Ejecutivo.



Las inconsistencias del decreto de liquidación no solo enfrentaron a funcionarios técnicos contra los políticos, incluidos el presidente Petro y el ministro Bonilla, sino también desembocaron en la salida de competentes y experimentados tecnócratas.



En plata blanca, decir “no” y hacer respetar los criterios técnicos tuvo un alto costo en una administración poco tolerante al disenso y poco respetuosa de las normas y procedimientos. Cuarto, la reculada del gobierno Petro, producto de la presión mediática, de los expertos, gremios, de los opositores y del rechazo público, confirmó la importancia de las señales de confianza y de la seguridad jurídica para los empresarios y los inversionistas.



Solo el intento por renegociar las vigencias futuras desató una exigencia masiva para que el Ejecutivo cumpla sus compromisos.



En conclusión, las irregularidades en el Presupuesto ratificaron el inmenso valor de hacer respetar las reglas del juego, del aporte de los técnicos a las políticas públicas y de las necesarias señales de confianza para que la infraestructura sea protagonista de la reactivación.





FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

X: @pachomiranda