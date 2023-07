Dejen construir el metro

El martes pasado la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, firmó del acta de inicio de la fase de construcción de los 24 kilómetros del viaducto de la primera línea del Metro de la capital de la República.



Este acto implica un importante hito en el desarrollo de una de las principales obras de infraestructura del país en estos momentos, ya que los estudios de ingeniería y diseños de detalle están en un 84 por ciento y la ejecución general del megaproyecto registra, de acuerdo a información del Distrito Capital, un avance del 24 por ciento.



No obstante, los bogotanos, que llevan más de seis décadas esperando que estos trenes recorran la ciudad, no tuvieron mucho tiempo para celebrar. La reacción del presidente de la República, Gustavo Petro, a las noticias de avance del metro capitalino fue la insistencia, vía redes sociales, de revisar el trazado porque “pasar un metro elevado por el área más densa de la ciudad será un error que le costará un siglo a la ciudad de Bogotá”. Además, habló de un acuerdo, desmentido por la mandataria distrital, de esperar el concepto de la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI).



Posteriores declaraciones del Ministerio de Transporte continuaron empañando la buena nueva del arranque de la construcción del viaducto.



En resumen, la administración Petro no sólo busca modificaciones al trazado actual del proyecto del metro sino también intenta soterrar el tramo del borde oriental de la línea. El primer mandatario incluso afirmó que se estaría trabajando hacia un tramo elevado desde el patio taller hasta la carrera 50 y bajo tierra hasta la calle 100, y que se desarrollarían bajo una nueva licitación.



Ante las preguntas sobre las consecuencias jurídicas y financieras de este abanico de modificaciones a un contrato de una obra con tanta complejidad, no hay claridad por parte del Ministerio de Transporte, ni mucho menos en las comunicaciones presidenciales por redes sociales.



El espectáculo de un presidente de la República controvirtiendo vía trinos de Twitter el avance del proyecto de infraestructura más crucial para la capital -ciudad que gobernó- y entrando en polémicas con la alcaldesa distrital genera las máximas preocupaciones.



Es evidente que el primer mandatario continuará poniendo palos en la rueda en el desarrollo de la construcción de la primera línea del metro de Bogotá, tan solo por el hecho de que el proyecto no sigue las especificaciones dictadas durante su paso como mandatario distrital. La intención del gobierno Petro es seguir ‘matoneando’ al Distrito Capital para forzar modificaciones a la obra para incluir tramos subterráneos que satisfagan su deseo político.



No puede caber duda, en especial en época de elecciones de los próximos alcaldes, para ningún votante bogotano que la confusión y los intentos de cambios sobre la primera línea del metro capitalino vienen del presidente, Gustavo Petro, y sus aliados políticos.



Las posturas de los candidatos a convertirse en el próximo mandatario en Bogotá sobre la continuación del trazado elevado del actual proyecto no pueden ser vacilantes. Los ciudadanos deben identificar a quienes, con su apoyo al Gobierno Nacional, le apuestan a más retrasos, sobrecostos y más complicaciones.



El megaproyecto del metro de Bogotá no puede continuar bajo este manto de duda ni sujeto a trazados alternativos -por más sentido técnico que quizás puedan tener-. Las siguientes líneas del sistema aún cuentan con la posibilidad de diseños subterráneos y otras opciones. Pero la primera línea, con su 24 por ciento, debe seguir avanzando.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda