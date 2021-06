Desbloquear y diversificar

Hace unos días Roberto Vélez, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, publicó en la red social Twitter un preocupante trino acerca de un par de clientes en el exterior que “suspenderán el uso del café colombiano debido a los retrasos”. La publicación concluye con una lapidaria frase para cualquier empresario y exportador: “Están destruyendo lo que costó años construir”.



La cabeza del gremio de productores del grano se refería a los bloqueos ilegales que, durante el mes de mayo, impidieron la libre circulación de mercancías a puertos como el de Buenaventura. En ese primer mes del paro nacional las exportaciones de café cayeron un 52 por ciento: solo pudieron salir unos 427 mil sacos frente a más de 890 mil sacos exportados en mayo de 2020. Los más perjudicados fueron precisamente los productores del suroccidente del país, Nariño, Cauca y Huila.



Café, frutas, productos perecederos y moda han sido de los sectores exportadores más afectados por estos cierres de carreteras. Una encuesta de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) muestra que el 92,6 por ciento de las empresas exportadoras han sufrido reducciones en sus ingresos y una de cada tres reporta afectaciones en un 100 por ciento de sus operaciones tras más de un mes de paro. A lo anterior se suman las pérdidas de clientes, los incumplimientos en las entregas y ventas, los altos costos por almacenaje y los contenedores, y la disparada en los precios de los envíos aéreos.



Los bloqueos de mayo del paro nacional llegaron precisamente en el momento en que las ventas externas colombianas ganaron durante los primeros cuatro meses del año una dinámica positiva en varios frentes. En primer lugar, tras el desplome en abril del año pasado en plena cuarentena, las exportaciones de este abril subieron un 56 por ciento a más de 2.914 millones de dólares. De hecho, entre enero y abril, el crecimiento fue de un 11,1 por ciento.



Segundo, el reporte del Dane trajo datos positivos para las exportaciones de productos agropecuarios y para manufacturas. En el primer cuatrimestre del año las ventas de alimentos, bebidas y productos agrícolas subieron 20,9 por ciento en comparación con 2020 y 21,5 por ciento en comparación con el mismo período de 2019, antes de la pandemia. Las manufacturas, por su parte, subieron casi 20 por ciento frente al año pasado.



Bajo la luz de esta tendencia del agro es mucho más alarmante tanto la caída en las exportaciones cafeteras como el hecho de que el primer envío de aguacates Hass a Corea del Sur haya tenido que llegar por vía aérea. Un tercer aspecto es del rubro de las exportaciones no tradicionales: si bien su contribución no llega al 10 por ciento, sus ventas subieron un 53,9 por ciento frente a los primeros cuatro meses de 2020.



Dinámicas que se presentan dentro de un mejoramiento del entorno exterior para el abanico de productos colombianos. Por ejemplo, en cuanto a aumentos de precios del petróleo Brent y del café, así como las crecientes demandas de la reactivación económica de China, Estados Unidos y los países europeos. No obstante, los bloqueos del paro literalmente cerraron esta ventana de oportunidad para los exportadores nacionales en mayo.



El fin de las restricciones por orden público no resolverán las limitaciones estructurales que aún sufre el comercio exterior del país a pesar de contar con unos 16 TLC. Exportar desde Colombia es complicado, costoso, con baja productividad, retos de competitividad y no genera entusiasmo en muchos empresarios locales. Por ahora, la prioridad es desbloquear y seguir la lenta diversificación.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda