Deterioro en el empleo

El Dane publicó los resultados del desempeño del mercado laboral colombiano en febrero pasado. El segundo mes del 2024 reportó una tasa de desempleo nacional de 11,7%, 0,3 puntos porcentuales más elevada que en el mismo período del año pasado. Mientras la población ocupada aumentó en 260 mil a casi 22,5 millones, los desocupados subieron en 123 mil a 2,97 millones. La informalidad bajó 1,3 puntos porcentuales a 57 por ciento frente a 2023, nivel que sigue siendo demasiado alto.



A pesar de la resiliencia mostrada el año anterior, las cifras de desempleo en Colombia ya están evidenciando los efectos de la desaceleración de la economía. Si bien las industrias manufactureras crearon en febrero 149 mil puestos de trabajo y las actividades de entretenimiento, en sectores como el comercio y la construcción se perdieron 217 mil empleos más otros 115 mil en actividades profesionales y técnicas.



Aunque los puestos creados por el Gobierno siguen creándose -86 mil en febrero-, no alcanzan para compensar las pérdidas de otros sectores. Este deterioro enfatiza la necesidad latente de generar un plan de reactivación económica, liderado por el Gobierno Nacional.



Esta estrategia de dinamización del aparato productivo requiere concentrarse precisamente en actividades como el comercio y la construcción, motores tradicionales tanto de crecimiento como de creación de puestos de trabajo. Si bien en enero la tasa desestacionalizada reportó un ‘respiro’, en febrero retomó una senda preocupante.



La urgencia de enfocar esfuerzos para la generación de empleo en sintonía con la reactivación económica continúa manifestándose. El comercio y las industrias, así como la construcción, demandan un inmediato abordaje de choque que, a la par de proteger los actuales puestos de trabajo, apunte a crear nuevo empleo estable.



No se puede olvidar que la administración Petro impulsa actualmente un proyecto de ley de reforma laboral en el Congreso de la República que busca mayor protección y garantías a quienes hoy ya cuentan con trabajo. De hecho, el articulado no ataca la necesidad de incentivar más empleo y de reducir la informalidad. Es el momento de actuar para evitar un mayor deterioro laboral.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

X: @pachomiranda