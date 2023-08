Dilemas empresariales

El pasado viernes, el presidente de la República, Gustavo Petro, dejó plantados a los empresarios del país en la clausura del congreso anual de la Andi. Si bien Bruce Mac Master, presidente de este gremio, reconoció la presencia de 179 funcionarios del Gobierno Nacional en 63 reuniones bilaterales e insistió en la necesidad del “trabajo conjunto” para “poder trabajar por Colombia”, la ausencia presidencial refleja un bajísimo punto en las relaciones entre la administración Petro y el sector privado.



No cabe duda que el empresariado colombiano ha buscado, por numerosos canales y gestos, construir puentes sólidos con el primer gobierno de izquierda elegido en las urnas.



El sector privado no solo aceptó en la pasada reforma tributaria una adicional carga fiscal para darle históricos recursos a la Casa de Nariño para cumplir con sus promesas sociales, sino también accedió, en varios sectores productivos, cambiar sus representantes para generar confianza y abrazar generosamente aspectos de la agenda petrista.



No obstante, la respuesta del presidente Petro ha sido, de manera constante, un abierto desprecio por la vocería, las preocupaciones, los intereses y la participación de los empresarios. Al contrario, las propuestas gubernamentales, incluidas las reformas empantanadas hoy en el Congreso, han sido diseñadas para excluir, reducir o llevar a la intrascendencia el papel de la iniciativa privada en distintas áreas de las actividades económicas. Lo anterior en sincronización con una “guerra” verbal desde la cabeza del Ejecutivo en contra de los empresarios.



Esto conduce al primer dilema que hoy enfrenta el sector privado y sus voceros: ¿Cómo construir un espacio de diálogo con quien los recibe con dos piedras en la mano? Lo más difícil fue precisamente lo que hizo Mac Master en su discurso del pasado viernes: insistir en la posibilidad del Acuerdo Nacional y en que la agenda de cambios sea producto de la concertación. El reto de los empresarios y sus representantes está en no quedarse en la generosidad de la mano extendida, sino en trazar las ‘líneas rojas’ sobre el rol de la empresa y las libertades económicas que jamás serán cruzadas.



Un segundo dilema está en cuándo ceder y en cuándo responder a los ataques constantes del Gobierno, que no cesarán. Los empresarios tienen la tarea hoy de que los colombianos entiendan tanto la disponibilidad del sector privado al diálogo como que el balón de la concertación está en la cancha de Petro. En otras palabras, la opinión pública necesita comprender los efectos de que el mandatario siga pensando que un Acuerdo Nacional solo se construye alrededor del sometimiento absoluto a sus ideas. Tercero, las ‘líneas rojas’ marcan tanto la frontera de mínimos no negociables como los seguros que dispararán las reacciones de los privados. Los empresarios y sus voceros deben tener claro que constituyen la primera línea de defensa de las libertades económicas y del rol de la empresa privada como motor del desarrollo económico. La tentación a ceder ante la estrategia gubernamental de acuerdos al detal es tan alta, que no sobra recordar esos principios básicos que protegen la actividad empresarial, y a los que otros países renunciaron en medio de la fractura de su empresariado.



Quedan tres años de un gobierno que desconoce la contribución privada y rechaza la noción de la empresa como vehículo de desarrollo, mucho menos de cambio social. Cuando el Consejo Gremial se reúna con el presidente Petro esta semana, los representantes privados seguramente acompañarán su sincero deseo de mejorar las relaciones con el Ejecutivo con la profundización del respeto por la iniciativa empresarial y las libertades económicas.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portaflio.co

En X (Twitter): @pachomiranda