Dinámicas regionales

El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó esta semana sus proyecciones más actualizadas sobre el desempeño de la economía global para este 2021. El informe de Perspectivas Económicas Mundiales eleva las estimaciones de crecimiento para América Latina a 6,3 por ciento, jalonados por las exportaciones de materias primas.



Perspectivas similares sobre las economías de la región tiene el Banco Mundial para 2021, motivadas por la caída en muertes por coronavirus y el avance -muy heterogéneo- de la vacunación. Los altos precios de los metales, petróleo y minerales están constituyendo un sostenido impulso a las naciones exportadoras. Por tal razón, Chile y Perú encabezan el listado de las economías latinoamericanas con mayor aumento en el PIB: 11 y 10 respectivamente. Colombia, con un ajuste al alza del 7,6 por ciento, sería la tercera economía regional más dinámica en este 2021.



No obstante, tanto el Banco Mundial como el FMI pronostican que en 2022 América Latina -incluida Colombia- retornará a las bajas tasas de crecimiento que caracterizaron la década pasada. Si bien la reactivación de las actividades se está experimentando desde México hasta la Patagonia, la región no alcanzará en este año a recuperar los niveles económicos previos a la irrupción de la covid-19. A esto se añade que los años anteriores a la pandemia la dinámica latinoamericana había estado marcada por un ritmo deslucido.



A pesar de esta ola de crecimiento, la región ya vislumbra algunos riesgos sociales y económicos. En primer lugar, el histórico desplome de 2020 constituyó una pérdida de años en términos de reducción de la pobreza y otros indicadores asociados. Es aún muy pronto para que los gobiernos latinoamericanos suspendan algunos programas de ayudas y subsidios gubernamentales. No serán pocos los años que pasarán para que América Latina retorne a los niveles de pobreza pre-pandemia y la meta debería ser reducir, junto a un crecimiento con equidad, ese lapso de tiempo.



Otro desafío es el del capital humano. Los cierres de las instituciones educativas a lo largo del subcontinente y el impacto a poblaciones vulnerables como jóvenes y mujeres seguirán sintiéndose, así haya crecimiento positivo. Parte del esfuerzo en Colombia y el resto de América Latina debe enfocarse en la empleabilidad de jóvenes y en la formación de nuevas habilidades que demandará la normalidad laboral pos-covid. El Banco Mundial, por ejemplo, ha recomendado robustecer la oferta de programas cortos y técnicos y el uso de la tecnología en la enseñanza.



El reto de la inflación no se debe descuidar. Según el FMI América Latina tendrá con 9,3 por ciento el tercer indicador de alza de los precios tras Oriente Medio y África subsahariana. Aunque sus proyecciones muestran una caída para Colombia a 3,2 por ciento en 2021- hoy la anual registra 4,5 por ciento-, la disparada del costo de vida, y en especial de alimentos y servicios públicos, no debe poner en riesgo el optimismo social que impulsa la reactivación de la economía. Las autoridades económicas y el Banco de la República no pueden permitir que la subida de precios empañe los efectos positivos del crecimiento del PIB.



La recuperación de la economía latinoamericana abre también un abanico de distintas oportunidades de política pública y de modernización sectorial que Colombia y el resto de países no deberían dejar pasar. Por mencionar dos de ellas hablamos de la digitalización de varias ramas de la economía, así como de la tendencia de relocalización de las cadenas globales de suministros en medio del pulso geopolítico entre China y Estados Unidos.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda