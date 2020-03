Dólar caro, barril en el piso

Un “Lunes Negro”. Así fue calificada la jornada ayer en las bolsas del mundo desde Asia hasta América Latina.

El desplome de los mercados globales fue generalizado y tan fuerte que Wall Street –y también la Bolsa de Valores de Colombia– tuvieron que cerrar para frenar los efectos del pánico en las negociaciones. Índices en Europa y Estados registraron caídas entre el 7 y el 11 por ciento mientras que la bolsa colombiana descendió 10,53 por ciento.



La combinación tóxica y coyuntural de la incertidumbre y el choque a la demanda generadas por la expansión del coronavirus más la guerra de precios del petróleo entre Rusia y Arabia Saudita colapsaron el costo del barril. Ayer el crudo Brent cayó más del 24 por ciento a 34,36 dólares.



Una jornada tan desastrosa para los mercados no se veía desde la crisis financiera de 2008 y ha aumentado la ansiedad de una eventual recesión en algunas de las economías más grandes del mundo.



Sin una claridad sobre cuándo se podrá controlar la propagación de la pandemia del Covid-19 y qué tan rápido las cadenas de suministro, los viajes y el turismo rebotarán, aumenta el temor de que los choques globales tanto a la oferta como a la demanda continúen minando las economías.



Las noticias desde el frente de salud pública no son las mejores. Ayer Italia decretó un cierre de su territorio con 60 millones de habitantes en una apuesta a frenar la diseminación del virus que ya ha cobrado la vida de más de 460 personas en ese país europeo. El Ministerio de Salud colombiano, por su parte, anunció la confirmación de dos nuevos casos del coronavirus.



Además del desplome de los precios del crudo –que no se veían desde hace varias décadas– en Colombia la crisis global disparó el precio del dólar a máximos históricos de 3.804 pesos. La tasa representativa del mercado experimentó un salto de 220 pesos.



Este peligroso cóctel de dólar carísimo y barriles de petróleo baratos está generando preocupación sobre la capacidad de la economía colombiana de aguantar este choque y por cuánto tiempo.



El Banco de la República, el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia Financiera emitieron una declaración conjunta en las que ratificaron que los fundamentales de la economía colombiana “se mantienen sólidos”. También anunciaron que harán seguimiento a la volatilidad del mercado cambiario, las posibles implicaciones fiscales y las condiciones de liquidez interna y externa.



Como no hay claridad de cuándo terminará la guerra de precios del petróleo, aún es pronto para dimensionar la totalidad de las consecuencias del colapso. Por ahora, la acción de Ecopetrol cayó un 20 por ciento ayer y todos los ojos están puestos en los planes de adaptación de la empresa a esta crisis que golpea su modelo de negocio. Ya en el pasado la petrolera estatal contó con el liderazgo y la visión de enfrentar un escenario de bajos precios.



Escenario que amenaza directamente la situación fiscal de la Nación ante la excesiva dependencia de la economía nacional de los ingresos provenientes del crudo. Dado que los planes financieros del Gobierno se diseñaron con una tasa de cambio de 3.320 pesos y un barril de petróleo a 60 dólares, son necesarios ajustes a las perspectivas económicas para este año e incluso el 2021.



Además, se requiere analizar con qué tanto margen de maniobra cuentan hoy las distintas herramientas de política monetaria y fiscal que podría desplegar el Gobierno y el Banco de la República si la crisis no cede en las próximas semanas o meses.



No se puede olvidar que fue precisamente un bajón de precios del petróleo en 2015 el causante de una crisis económica que frenó la lucha antipobreza, subió el desempleo y tumbó el PIB.



Francisco Miranda Hamburger

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda