Dos años con covid

El próximo domingo 6 de marzo se cumplen dos años del anuncio del Ministerio de Salud del primer caso oficial de coronavirus en territorio colombiano. Si bien el resto del mundo llevaba ya dos meses enfrentando la enfermedad, la irrupción de la covid-19 generó en el país una crisis sanitaria, económica y social sin antecedentes, cuyas consecuencias siguen impactando en diversos frentes en el inicio del tercer año de la pandemia.

En dos años las autoridades sanitarias han registrado más de 6 millones de casos de coronavirus en Colombia y alrededor de 139 mil compatriotas han fallecido. Si bien el país atraviesa por un cuarto pico de contagios movidos por la variante ómicron, en los últimos días el número de casos y muertes diarias ha venido disminuyendo. De hecho, la vacunación masiva habría llevado a este pico a ser el de menos mortalidad en estos 24 meses.



No es fácil resumir el impacto de la pandemia en una economía como la colombiana, pero un abordaje razonable sería desde la equidad. Las múltiples facetas de la crisis -la salud, la economía, el funcionamiento social- comparten una característica común: el surgimiento de mayores y más profundas desigualdades entre los colombianos y la exacerbación de falencias y brechas previamente existentes.



Tanto quienes han sufrido más por la covid-19, incluyendo la muerte, como quienes hoy están rezagados en el plan nacional de vacunación-comenzando por los niños- siguen experimentando las fracturas que el coronavirus jalonó a la superficie. Hace poco, el Ministerio de Salud anunció el lanzamiento del Observatorio Nacional de Equidad en Salud (ONES) orientado a la reducción de las desigualdades sociales en salud.



El desplome económico en el primer año de la pandemia y la reactivación del segundo también agudizaron estas distancias. No ha sido igual cómo los colombianos con empleo formal y estable, protección social, trabajo susceptible de desempeñarse remotamente y alta conectividad han resistido los embates de la crisis económica de la pandemia en comparación con los informales, sin protección y desconectados del mundo digital.



Aunque el más reciente reporte de empleo del Dane, de enero pasado, ratifica el retorno masivo de las mujeres al mercado laboral, la brecha de género de más de 8 puntos porcentuales entre las tasas de desempleo masculina y femenina es un potente recordatorio del impacto de la crisis. Los confinamientos, el cuidado de los adultos mayores vulnerables y el cierre de casi dos años de los colegios públicos deterioró la capacidad de buscar trabajo e ingresos de cientos de miles de colombianas.



El primer año de la pandemia fue marcado por el dolor de las muertes, las cuarentenas masivas y la parálisis de las actividades productivas mientras que el segundo trajo esperanza, tanto a Colombia como al resto del mundo, de la mano del avance de la vacunación masiva y la reactivación de las economías. El año tres con coronavirus en Colombia, que inicia este domingo, se caracterizará por el retorno a una ‘nueva normalidad’ desigual, agobiada por la disparada de la inflación y por el freno en el ritmo de crecimiento.



A menos que surjan otras variantes agresivas del virus, el país verá el final de restricciones -ya comenzamos con el tapabocas- mientras se apresta a elegir al próximo gobierno. Es una noticia positiva que la mayoría de actividades productivas hayan regresado a los niveles registrados antes de la pandemia, pero ni la senda de reactivación ni la confianza empresarial están permanentemente blindadas.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda